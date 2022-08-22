"Использовала дочь": в РФ озвучили версию, как предполагаемая убийца Дугиной подложила взрывчатку

Российские пропагандисты утверждают, что Наталья Вовк якобы подложила взрывчатку в автомобиль с помощью ребенка.

В России считают, что предполагаемая убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк подложила взрывчатку в машину с помощью своей 12-летней дочери. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на своего источника в правоохранительных органах.

Как заявляют пропагандисты, гражданка Украины якобы могла использовать ребенка "для прикрытия преступления".

"Вовк могла использовать свою дочь для прикрытия преступления. Прорабатывается версия, что она могла при помощи ребенка подложить взрывное устройство в машину Дугиной", – в частности, сказал собеседник ТАСС.

Кто такая Наталья Вовк?

Ранее сегодня ФСБ заявила о раскрытии убийства дочери философа и идеолога "русского мира" Александр Дугина. По мнению российских силовиков, преступление было спланировано украинскими спецслужбами, а его исполнительницей якобы стала гражданка Украины Наталья Вовк.

РосСМИ заявляют, что 43-летняя Наталья Вовк 23 июля приехала в РФ вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. По утверждению российских силовиков, украинка арендовала жилье в том же доме, что и Дугина, и вела за ней слежку, несколько раз меняя номерные знаки автомобиля. После произошедшего Вовк якобы выехала в Эстонию.

Российские пропагандисты, в свою очередь, опубликовали удостоверение Натальи Вовк (в девичестве Шабан) и написали, что она якобы числится в составе полка "Азов".

Как отреагировала Украина?

В то же время, "Азов" и Нацгвардия Украины отреагировали на обвинения, заявив, что Наталья Вовк никогда не проходила службу в подразделении "Азов".

"Азовцы" подчеркнули, что удостоверение Вовк, которым спецслужбы России пытаются доказать причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша".

Аналогичное мнение выразил и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, российская пропаганда вновь создает вымышленные миры, так как виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок.

"Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу", — саркастически написал Подоляк.

Ранее Фокус рассказывал, кто такой Александр Дугин, и почему его "учение" опасно для Украины.