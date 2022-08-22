"Використала доньку": в РФ озвучили версію, як передбачувана вбивця Дугіної підклала вибухівку

Російські пропагандисти стверджують, що Наталія Вовк нібито підклала вибухівку в автомобіль за допомогою дитини.

У Росії вважають, що передбачувана вбивця Дар'ї Дугіної Наталія Вовк підклала вибухівку в машину за допомогою своєї 12-річної доньки. Про це пише російське агентство ТАСС із посиланням на своє джерело в правоохоронних органах.

Як заявляють пропагандисти, громадянка України нібито могла використати дитину "для прикриття злочину".

"Вовк могла використати свою дочку для прикриття злочину. Опрацьовується версія, що вона могла за допомогою дитини підкласти вибуховий пристрій у машину Дугіної", — зокрема сказав співрозмовник ТАСС.

Хто така Наталія Вовк?

Раніше сьогодні ФСБ заявила про розкриття вбивства дочки філософа й ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. На думку російських силовиків, злочин був спланований українськими спецслужбами, а його виконавицею нібито стала громадянка України Наталія Вовк.

РосЗМІ заявляють, що 43-річна Наталія Вовк 23 липня приїхала в РФ разом із 12-річною дочкою Софією Шабан. За твердженням російських силовиків, українка орендувала житло у тому ж будинку, що й Дугіна, і вела за нею стеження, кілька разів змінюючи номерні знаки автомобіля. Після того, що сталося, Вовк нібито виїхала до Естонії.

Російські пропагандисти, зі свого боку, опублікували посвідчення Наталії Вовк (у дівоцтві Шабан) та написали, що вона нібито числиться у складі полку "Азов".

Як відреагувала Україна?

Водночас, "Азов" і Нацгвардія України відреагували на звинувачення, заявивши, що Наталія Вовк ніколи не проходила службу в підрозділі "Азов".

"Азовці" наголосили, що посвідчення Вовк, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність "Азова" до підриву авто Дар'ї Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитною карткою Яроша".

Аналогічну думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, російська пропаганда знову створює вигадані світи, оскільки винними в підриві авто пропагандистки Дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину.

"Дивно, що на місці не знайшли візитну картку "Правого сектора" чи "естонську візу"", — саркастично написав Подоляк.

Раніше Фокус розповідав, хто такий Олександр Дугін і чому його "вчення" небезпечне для України.