За вбивством Дар'ї Дугіної стоїть Путін, — The Sun

За словами економіста Андреса Ослунда, Путін любить проводити операції під "чужим прапором". А російський історик Юрій Фельштинський зазначив, що СБУ зараз надто зайнята, щоби направляти своїх офіцерів у Москву для терактів.

Президент РФ Володимир Путін був найімовірнішим організатором смертельного вибуху автомобіля, під час якого травми отримав філософ Олександр Дугін і загинула його дочка Дар'я. Ця атака могла бути організована за вказівкою Путіна, повідомляє The Sun, з посиланням на деяких західних політиків та представників розвідспільнот.

Андрес Ослунд, економіст та експерт з питань, пов'язаних з Росією, написав у Twitter, що, зважаючи на все, Путін убив Дар'ю Дугіну. На його думку, Україна не витрачала б ресурси на таку ціль.

Ослунд припускає, що з огляду на те, що Путін любить проводити операції під "чужим прапором", найімовірніше, він і розпорядився про вбивство Дугіна, щоб подумали ніби це справа рук українців. Але замість ідеолога вибухнула його дочка. У майбутньому можливі й інші подібні вбивства.

[ + – ] Скріншот пост у Twitter.

Російський історик Юрій Фельштинський висловився про те, що це вбивство — наслідок внутрішнього російського конфлікту, який на користь тих, хто хотів би усунути Дугіна.

"Вибух автомобіля відомого російського фашиста та ідеолога путінського режиму Олександра Дугіна був, мабуть, організований російськими спецслужбами. Дуже малоймовірно, що українські спецвідомства, які ведуть смертельну сутичку з агресором на території України, могли б направити своїх офіцерів до Москви для організації терористичних атак", — заявив Фельштинський.

Вбивство Дар'ї Дугіної: реакція України

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував звинувачення у вбивстві Дугіної громадянки України Наталії Вовк, яка перебувала в РФ разом із дочкою.

[ + – ] Михайло Подоляк прокоментував убивство Дар'ї Дугіної.

"Російська пропаганда знову створює вигадані світи: винними у вибуху автомобіля пропагандистки Дугіної "призначаємо" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби і гадюки з російських спецслужб почали внутрішньовидову війну", — написав Подоляк.

Вбивство Дар'ї Дугіної: реакція Путіна

Зі свого боку про резонансне вбивство журналістки Дарії Дугіної висловився і президент РФ Володимир Путін. Він назвав це підлим і жорстоким вбивством світлої, талановитої людини.

"Журналістка, науковиця, філософиня, військова кореспондентка, вона чесно служила людям, вітчизні, справою доводила, що означає бути патріотом Росії", — наводить видання слова президента РФ із листа зі співчуттями.

Нагадаємо, що ФСБ заявила про розкриття вбивства Дугіної, звинувативши у смерті журналістки українські спецслужби. За версією ФСБ, виконавицею вибуху була громадянка України Наталія Вовк, яка згодом поїхала до Естонії.

Раніше Фокус повідомляв, що російський сенатор пригрозив Естонії за відмову видати підозрювану в організації вибуху автомобіля дочки Дугіна.