За убийством Дарьи Дугиной стоит Путин, — The Sun

По словам экономиста Андреса Ослунда, Путин любит проводить операции под "чужим флагом". А российский историк Юрий Фельштинский отметил, что СБУ сейчас слишком занята, чтобы направлять своих офицеров в Москву для терактов.

Президент РФ Владимир Путин был наиболее вероятным организатором смертельного взрыва автомобиля, во время которого травмы получил философ Александр Дугин и погибла его дочь Дарья. Эта атака могла быть организована по указанию Путина, сообщает The Sun, со ссылкой на некоторых западных политиков и предсатвителей разведсообществ.

Андрес Ослунд, экономист и эксперт по вопросам, связанным с Россией, написал в Twitter, что, судя по всему, Путин убил Дарью Дугину. По его мнению, Украина бы не тратила ресурсы на такую целью.

Ослунд допускает, что, учитывая то, что Путин любит проводить операции под "чужим флагом", вероятнее всего, он и распорядился об убийстве Дугина, чтобы подумали будто это дело рук украинцев. Но вместо идеолога взорвалась его дочь. В будущем вероятны и другие подобные убийства.

[ + – ] Скриншот поста в Twitter.

Российский историк Юрий Фельштинский высказался о том, что это убийство — следствие внутреннего российского конфликта, которое в интересах тех, кто хотел бы устранить Дугина.

"Взрыв автомобиля известного российского фашиста и идеолога путинского режима Александра Дугина был, по-видимому, организован российскими спецслужбами. Весьма маловероятно, что украинские спецведомства, которые ведут смертельную схватку с агрессором на территории Украины, могли бы направить своих офицеров в Москву для организации террористических атак", — заявил Фельштинский.

Убийство Дарьи Дугиной: реакция Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал обвинение в убийстве Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк, которая находилась в РФ вместе с дочерью.

[ + – ] Михаил Подоляк прокомментировал убийство Дарьи Дугиной.

"Российская пропаганда вновь создает выдуманные миры: виновными во взрыве автомобиля пропагандистки Дугиной "назначаем" украинку и ее 12-летнего ребенка. Удивительно, что на месте не нашли визитку "Правого сектора" или "эстонскую визу". Жабы и гадюки из российских спецслужб начали внутривидовую войну", — написал Подоляк.

Убийство Дарьи Дугиной: реакция Путина

В свою очередь о резонансном убийстве журналистки Дарьи Дугиной высказался и президент РФ Владимир Путин. Он назвал это подлым и жестоким убийством светлого, талантливого человека.

"Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России", — приводит издание слова президента РФ из письма с соболезнованиями.

Напомним, что ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной, обвинив в смерти журналистки украинские спецслужбы. По версии ФСБ, исполнительницей взрыва была некая гражданка Украины Наталья Вовк, которая впоследствии уехала в Эстонию.

Ранее Фокус сообщал, что российский сенатор пригрозил Эстонии за отказ выдать подозреваемую в организации взрыва автомобиля дочери Дугина.