В РФ пригрозили Эстонии за отказ выдать подозреваемую в убийстве дочери Дугина

По словам сенатора РФ Владимира Джабарова, Эстония с высокой долей вероятности откажется выдать Наталью Вовк. Ее ФСБ считает виновной в гибели Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира".

Владимир Джабаров, сенатор от Еврейской автономной области РФ, заявил, что в том случае, если власти Эстонии откажутся выдать РФ Наталью Вовк, которую российские силовики подозревают в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной, у РФ будут все основания для жестких действий против эстонского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале Джабарова.

При этом чиновник допускает, что Эстония с большой долей вероятности откажется выдать Наталью Вовк.

[ + – ] Скриншот поста российского сенатора.

Напомним, что российское ФСБ заявило, что менее чем за двое суток раскрыло убийство дочери известного философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина. По утверждениям российских спецслужб, взрыв автомобиля Дугиной — спланированная акция со стороны Украины, а ее исполнительницей стала украинская гражданка Наталья Вовк, в Москву она приехала с 12-летней дочерью.

По мнению российских силовиков, убийство было спланировано и совершено украинскими спецслужбами, после чего гражданка Украины Наталья Вовк выехала в Эстонию.

Напомним, что автомобиль Дугиной могли взорвать по звонку телефона. Следователи утверждают, что за ее внедорожником Toyota Land Cruiser длительное время велась слежка.

Ранее Фокус сообщал, что пропагандисты и политики РФ обвинили Украину в смерти дочери Дугина. Представители РФ требуют отомстить за гибель журналистки с помощью ударов по центрам принятия решений.