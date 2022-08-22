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Мир Смерть Дарьи Дугиной

В РФ пригрозили Эстонии за отказ выдать подозреваемую в убийстве дочери Дугина

Дарья Дугина, дочь Дугина
Фото: Insider | Дарья Дугина

По словам сенатора РФ Владимира Джабарова, Эстония с высокой долей вероятности откажется выдать Наталью Вовк. Ее ФСБ считает виновной в гибели Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира".

Владимир Джабаров, сенатор от Еврейской автономной области РФ, заявил, что в том случае, если власти Эстонии откажутся выдать РФ Наталью Вовк, которую российские силовики подозревают в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной, у РФ будут все основания для жестких действий против эстонского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале Джабарова.

При этом чиновник допускает, что Эстония с большой долей вероятности откажется выдать Наталью Вовк.

владимир джабаров, сенатор джабаров,
Скриншот поста российского сенатора.

Напомним, что российское ФСБ заявило, что менее чем за двое суток раскрыло убийство дочери известного философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина. По утверждениям российских спецслужб, взрыв автомобиля Дугиной — спланированная акция со стороны Украины, а ее исполнительницей стала украинская гражданка Наталья Вовк, в Москву она приехала с 12-летней дочерью.

По мнению российских силовиков, убийство было спланировано и совершено украинскими спецслужбами, после чего гражданка Украины Наталья Вовк выехала в Эстонию.

Напомним, что автомобиль Дугиной могли взорвать по звонку телефона. Следователи утверждают, что за ее внедорожником Toyota Land Cruiser длительное время велась слежка.

Ранее Фокус сообщал, что пропагандисты и политики РФ обвинили Украину в смерти дочери Дугина. Представители РФ требуют отомстить за гибель журналистки с помощью ударов по центрам принятия решений.