В РФ пригрозили Естонії за відмову видати підозрювану в убивстві дочки Дугіна

За словами сенатора РФ Володимира Джабарова, Естонія з високою ймовірністю відмовиться видати Наталію Вовк. Її ФСБ вважає винною у загибелі Дар'ї Дугіної, дочки ідеолога "російського світу".

Володимир Джабаров, сенатор від Єврейської автономної області РФ, заявив, що в тому випадку, якщо влада Естонії відмовиться видати РФ Наталію Вовк, яку російські силовики підозрюють у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної, РФ матиме всі підстави для жорстких дій проти естонської держави. Про це повідомляється в Telegram-каналі Джабарова.

При цьому чиновник припускає, що Естонія з великою ймовірністю відмовиться видати Наталію Вовк.

[ + – ] Скріншот допису російського сенатора

Нагадаємо, що російське ФСБ заявило, що менш ніж за дві доби розкрило вбивство дочки відомого філософа й ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. За твердженнями російських спецслужб, вибух автомобіля Дугіної — спланована акція з боку України, а її виконавицею стала українська громадянка Наталія Вовк, до Москви вона приїхала з 12-річною дочкою.

На думку російських силовиків, убивство було сплановано та вчинено українськими спецслужбами, після чого громадянка України Наталія Вовк виїхала до Естонії.

Нагадаємо, що автомобіль Дугіної могли підірвати по телефонному дзвінку. Слідчі стверджують, що за її позашляховиком Toyota Land Cruiser тривалий час велося стеження.

Раніше Фокус повідомляв, що пропагандисти та політики РФ звинуватили Україну в смерті дочки Дугіна. Представники РФ вимагають помститися за загибель журналістки за допомогою ударів по центрах ухвалення рішень.