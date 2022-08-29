ФСБ обвинила в убийстве пропагандистки Дугиной еще одного украинца (видео)

Российская спецслужба утверждает, что украинец Богдан Цыганенко якобы помогал исполнительнице теракта с поддельными документами и номерами на машину, а также изготовил бомбу. В качестве "доказательств" ФСБ представила очередной видеоролик, из которого мало что понятно.

Убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной якобы готовил украинец Богдан Цыганенко, заявили в ФСБ РФ. Российские силовики утверждают, что он входил в состав украинской диверсионной группы и помогал обвиненной ранее в осуществлении теракта украинке Наталье Вовк.

"В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", — сказано в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В ФСБ утверждают, что задачей Цыганенко было выдать Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также изготовить самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

"В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", — заявили в ФСБ.

При этом ведомство опубликовало видеоролик, в котором, как в случае с обвинением Натальи Вовк, не предоставлено доказательств изложенной в пресс-релизе информации.

Напомним, вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной — дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Как сообщал Фокус, в РФ озвучили версию о том, что предполагаемая убийца Дугиной Наталья Вовк подложила взрывчатку и при этом в операции участвовала ее 12-летняя дочь. По заявлению ФСБ, после теракта украинцы якобы отправились в Эстонию. При этом российские чиновники пригрозили этой стране за отказ выдать подозреваемую в убийстве.

Обвинения ФСБ многие эксперты считают российской провокацией, считая, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Путин. По словам экономиста Андреса Ослунда, Путин известен операциями под "чужим флагом". А российский историк Юрий Фельштинский считает, что СБУ слишком занята внутренней работой, чтобы проводить теракты в Москве именно сейчас.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, отмечая снижение поддержки войны против Украины среди россиян, заявил, что ожидается организация ФСБ серии терактов в российских городах, а убийство Дугиной — лишь первый из них. Цель таких акций — вновь раздуть антиукраинские настроение в РФ.