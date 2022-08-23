"Дугина лишь первая": Данилов объяснил, зачем РФ готовит серию терактов против своих

По словам секретаря СНБО, Кремль нуждается в мобилизации населения. Для устрашения людей ФСБ готовит серию террористических актов в российских городах с массовыми жертвами.

ФСБ готовится провести серию террористических актов в российских городах для мобилизации население. Такое мнение у себя в Twitter высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"В России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах", – в частности, сказал глава СНБО.

Данилов уверен, что целью российских спецслужб являются массовые жертвы среди гражданского населения страны-агрессора.

"Дугина – первая в этом ряду", – подчеркнул Данилов.

Он также напомнил, что Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением. Таким образом он отреагировал на обвинение страны-агрессора, где продолжают настаивать, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Киев.

Вчера, 22 августа, Алексей Данилов в эфире "24 канала" также заявил, что за ликвидацией Дугиной стоят российские спецслужбы. Он отметил, что от убийства российской пропагандистки Украине "ни холодно, ни жарко".

"ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделали кто-то из наших. Мы не работаем так. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К подрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб", – в частности, прокомментировал он.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что все обвинения Украины в убийстве российской пропагандистки могут быть связаны с нагнетанием обстановки в РФ перед показательным судом над пленным "Азовцами". Политик также считает, что Дугину могли убить российские спецслужбы.

На обвинения России и ее "доказательства" в виде якобы удостоверения Натальи Вовк в ироничной форме отреагировала Нацгвардия Украины. Ведомство опубликовало "удостоверения военнослужащих НГУ" официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Алины Кабаевой, телеведущей Ольги Скабеевой и главреда RT Маргариты Симоньян.