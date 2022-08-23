"Дугіна лише перша": Данілов пояснив, навіщо РФ готує серію терактів проти своїх

За словами секретаря РНБО, Кремль потребує мобілізації населення. Для залякування людей ФСБ готує серію терористичних актів у російських містах із масовими жертвами.

ФСБ готується провести серію терористичних актів у російських містах для мобілізації населення. Таку думку в Twitter висловив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"У Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах", — зокрема, сказав глава РНБО.

Данілов упевнений, що ціллю російських спецслужб є масові жертви серед цивільного населення країни-агресора.

"Дугіна — перша в цьому ряду", — наголосив Данілов.

Він також нагадав, що Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням. Так він відреагував на звинувачення країни-агресора, де продовжують наполягати, що за вбивством Дар'ї Дугіної стоїть Київ.

Вчора, 22 серпня, Олексій Данілов в ефірі "24 канали" також заявив, що за ліквідацією Дугіної стоять російські спецслужби. Він наголосив, що від вбивства російської пропагандистки Україні "ні холодно, ні спекотно".

"ФСБ зробила цю річ — і зараз буде вказувати, що це зробили хтось із наших. Ми не працюємо так. У нас є потужніші завдання, які виконують наші хлопці. До підриву цієї дами ми не маємо жодного відношення — це робота російських спецслужб", — зокрема, прокоментував він.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що всі звинувачення України у вбивстві російської пропагандистки можуть бути пов'язані із нагнітанням ситуації у РФ перед показовим судом над полоненим "Азовцями". Політик також вважає, що Дугіну могли вбити російські спецслужби.

На звинувачення Росії та її "докази" у вигляді нібито посвідчення Наталії Вовк в іронічній формі відреагувала Нацгвардія України. Відомство опублікувало "посвідчення військовослужбовців НГУ" офіційної представниці МЗС РФ Марії Захарової, Аліни Кабаєвої, телеведучої Ольги Скабєєвої та головної редакторки RT Маргарити Симоньян.