Нацгвардія пожартувала з російських пропагандистів після "розкриття" вбивства Дугіної (фото)

Раніше ФСБ РФ заявила, що за вбивством дочки пропагандиста Олександра Дугіна стоїть українка Наталія Вовк і навіть показали фото її посвідчення.

У Національній Гвардії України вирішили пожартувати з ФСБ РФ. Відомство опублікувало на своїй сторінці у Facebook "посвідчення військовослужбовців НГУ" Марії Захарової (офіційна представниця МЗС РФ), Аліни Кабаєвої (наближена до Путіна), Ольги Скабєєвої (телеведуча) та Маргарити Симоньян (головна редакторка RT).

"Google все пам'ятає! Все, що потрапило туди бодай раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили", — йдеться у повідомленні.

Все почалося зі скандальної заяви ФСБ РФ. Російське відомство оголосило про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна — Дар'ї. У ФСБ заявили, що вбивство скоїла 43-річна громадянка України Наталія Вовк (Шабан). Перед інцидентом жінка нібито заїхала до Росії разом із 12-річною дочкою. Російські пропагандисти почали розкручувати тему та заявили, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов" та показали її фото та посвідчення.

Раніше "Азов" та Нацгвардія відреагували на звинувачення у вбивстві Дугіної. Офіційні представники військових заявили, що Наталія Вовк, яку ФСБ вважають виконавицею вбивства дочки пропагандиста Олександра Дугіна, ніколи не проходила службу в підрозділі "Азов".

На звинувачення російської сторони у вбивстві дочки Олександра Дугіна вже відреагував Офіс президента України. Михайло Подоляк вважає, що насправді Дугіна стала розмінною картою у боротьбі російських спецслужб, які зараз вигадують нові фейки для дискредитації України на світовому просторі.