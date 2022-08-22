Нацгвардия пошутила над российскими пропагандистами после "раскрытия" убийства Дугиной (фото)

Ранее ФСБ РФ заявила, что за убийством дочери пропагандиста Александра Дугина стоит украинка Наталья Вовк и даже показали фото ее удостоверения.

В Национальной Гвардии Украины решили пошутить над ФБС РФ. Ведомство опубликовало на своей странице в Facebook "удостоверения военнослужащих НГУ" Марии Захаровой (официальный представитель МИД РФ), Алины Кабаевой (приближенная к Путину), Ольги Скабеевой (телеведущая) и Маргариты Симоньян (главред RT).

"Google все помнит! Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли", — говорится в сообщении.

Все началось со скандального заявления ФСБ РФ. Российское ведомство объявило о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина – Дарьи. В ФСБ заявили, что убийство совершила 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк (Шабан). Перед инцидентом женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. Российские пропагандисты начали раскручивать тему и заявили, что Вовк якобы ранее проходила службу в составе украинского батальона "Азов" и показали ее фото и удостоверение.

Ранее "Азов" и Нацгвардия отреагировали на обвинения в убийстве Дугиной. Официальные представители военных заявили, что Наталья Вовк, которую ФСБ считают исполнительницей убийства дочери пропагандиста Александра Дугина, никогда не проходила службу в подразделении "Азов".

На обвинения российской стороны в убийстве дочери Александра Дугина уже отреагировал Офис президента Украины. Михаил Подоляк считает, что на самом деле Дугина стала разменной картой в борьбе российских спецслужб, которые сейчас придумывают новые фейки для дискредитации Украины на мировом пространстве.