Для обвинения в будущих "терактах": ФСБ РФ в Москве занялось поиском украинцев, — ГУР

В украинской разведке отмечают, что в Москве усиленно ищут россиян, которые негативно относятся к вторжению РФ. А особое вниманию силовики уделяют бывшим украинским гражданам и украинцам по происхождению.

В столице России Москве сотрудники Федеральной службы безопасности ищет выходцев из Украины для обвинения их в "терактах", устроенных российскими спецслужбами. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, в Москве усиливается кампания по поиску россиян, которые негативно относятся к вторжению РФ на территорию Украины. А особое вниманию силовики РФ уделяют бывшим украинским гражданам и украинцам по происхождению.

"В городе проводится поквартирный обход группами людей, одетых в гражданское, представляемым сотрудникам ФСБ. У жителей выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы или кто-то не сдает украинцам в аренду жилье. Также выясняют отношение граждан к так называемой специальной военной операции", — рассказали в ГУР.

В украинской разведке заявляют, что одна из указанных целей таких действий — не допустить формирования и распространения в российской столице негативного отношения к войне и выявить людей, которые могут повлиять на формирование общественного мнения относительно нее.

Кроме того, эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев. В глазах россиян они должны выглядеть террористами и радикалами. В дальнейшем именно украинцев могут обвинить в терактах, организованных российскими спецслужбами на территории России.

Напомним, 22 августа в ФСБ РФ заявили, что подозревают в убийстве Дарьи Дугиной гражданку Украины. По версии силовиков РФ, подрыв был спланирован и совершен украинскими спецслужбами. Исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая находилась в Москве с дочерью.

29 августа ФСБ обвинила в убийстве Дугиной еще одного украинца. Российская спецслужба утверждает, что украинец Богдан Цыганенко якобы помогал исполнительнице теракта с поддельными документами и номерами на машину, а также изготовил бомбу

23 августа секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ФСБ запланировала в России теракты с массовыми жертвами среди мирного населения. По его словам, ликвидация Дарьи Дугиной была первой частью спецоперации Кремля.