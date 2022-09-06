У Бердянську підірвали авто "коменданта" міста: колаборант у тяжкому стані (відео)

Після вибуху від машини посібника окупантів Артема Бардіна залишився один каркас. У центрі міста було чути звуки стрілянини.

У тимчасово окупованому російськими військами Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль так званого військового коменданта міста Артема Бардіна, його госпіталізували в тяжкому стані. Після вибуху на місці події було чути звуки пострілів. Про це у вівторок, 6 вересня, повідомляє російське агентство "РІА Новини".

За даними журналістів, вибух стався в центрі міста, біля будівлі, де розміщується окупаційна адміністрація Бердянська. Внаслідок підриву авто тяжкі поранення отримав "військовий комендант" Артем Бардін. Так звана влада регіону назвала те, що сталося, "терактом".

"Пораненого під час вибуху машини в центрі Бердянська коменданта міста Бардіна госпіталізовано у важкому стані", — йдеться в повідомленні агентства.

Також у мережі з'явилася фотографія, на якій, ймовірно, зображений сам Бардін.

Фото: РИА Новости

На сайті окупаційної адміністрації Бердянська зазначено, що посаду "військового коменданта" міста обіймає Бардін Артем Ігорович.

Нагадаємо, 26 серпня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогримів вибух, унаслідок чого постраждав призначений російськими силами так званий заступник начальника ДАІ Олександр Колесніков. Він помер у лікарні. А 24 серпня вбили іншого посібника російських окупантів, "голову селища" Михайлівка Запорізької області Івана Сушка.

Також ми писали про те, як удень 20 серпня в окупованому російською армією Маріуполі стався замах на Костянтина Іващенка, якого окупанти призначили керувати містом. Йому вдалося вціліти.

Як раніше повідомляв Фокус, раніше в Кам'янці-Дніпровській Запорізької області бійці спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили базу ФСБ РФ і місце зберігання бюлетенів для псевдореферендуму.