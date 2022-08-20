Це лише початок: у Маріуполі стався замах на гауляйтера міста (відео)

Вибуховий пристрій спрацював на шляху автомобіля Костянтина Іващенка, проте йому вдалося вціліти.

Вдень 20 серпня в окупованому російською армією Маріуполі стався замах на Костянтина Іващенка, якого окупанти призначили керувати містом. Про це повідомили російські ЗМІ. Замах стався поблизу міського зоопарку: на шляху автомобіля Іващенка спрацював вибуховий пристрій. Наразі територія оточена, окупанти стверджують, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У середині липня Іващенко заявляв, що йому постійно надходять погрози, і вся надія лише на особисту охорону.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що спроба замаху виявилася невдалою. Однак він запевнив, що "це лише початок".

Українські сили спротиву активно працюють над ліквідацією колаборантів в окупованих районах. Підрив автомобілів став одним із найпоширеніших методом боротьби. Таким чином робили замах на "главу" Чорнобаївки Херсонської області Юрія Турулєва, він отримав поранення. Нардеп Олексій Ковальов, який перейшов на бік росіян, теж пережив замах, його автомобіль підірвали в місті Гола Пристань.

Партизани використовують інші методи. На початку серпня у Новій Каховці Херсонської області стався замах на заступника голови окупаційної адміністрації Каховського району Віталія Гуру: його розстріляли на порозі власного будинку. Зрадник помер дорогою до лікарні.

Декілька замахів пережив і керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. 4 серпня Сальдо транспортували до кримської клініки, ввівши в медикаментозну кому, звідти колаборанта переправили до московської клініки. Вважалося, що причиною різкого погіршення стану здоров'я гауляйтера могло бути отруєння.

Вранці 20 березня у Херсоні розстріляли машину Павла Слободчикова, помічника Володимира Сальдо.