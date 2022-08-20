Это только начало: в Мариуполе произошло покушение на гауляйтера города (видео)

Взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля Константина Иващенко, однако ему удалось уцелеть.

Днем 20 августа в оккупированном российской армией Мариуполе произошло покушение на Константина Иващенко, которого оккупанты назначили руководить городом. Об этом сообщили российские СМИ. Покушение произошло в районе городского зоопарка: на пути автомобиля Иващенко сработало взрывное устройство. Сейчас территория оцеплена, оккупанты утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал.

В середине июля Иващенко заявлял, что ему постоянно поступают угрозы, и вся надежда только на личную охрану.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что попытка покушения оказалась неудачной. Однако он заверил, что "это только начало".

Украинские силы сопротивления активно работают над ликвидацией коллаборантов в оккупированных районах. Подрыв автомобилей стал одним из распространенных методом борьбы. Таким образом покушались на "главу" Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева, он получил ранение. Перешедший на сторону россиян нардеп Алексей Ковалев тоже пережил покушение, его автомобиль взорвали в городе Голая Пристань.

Партизаны используют и другие методы. В начале августа в Новой Каховке Херсонской области произошло покушение на замглавы оккупационной администрации Каховского района Виталия Гуру: его расстреляли на пороге собственного дома. Предатель умер по пути в больницу.

Несколько покушений пережил и руководитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. 4 августа Сальдо транспортировали в крымскую клинику, введя в медикаментозную кому, оттуда коллаборанта переправили в московскую клинику. Предполагалось, что причиной резкого ухудшения состояния здоровья гауляйтера могло быть отравление.

Утром 20 марта в Херсоне расстреляли машину Павла Слободчикова, помощника Владимира Сальдо.