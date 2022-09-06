У Бердянську помер російський "комендант" міста Артем Бардін: його авто підірвали

У російській адміністрації регіону вважають, що Артема Бардіна вбили нібито українські диверсанти. Подібні випадки, за словами колаборантів, трапляються регулярно.

Призначений російськими окупантами військовий комендант Бердянська Артем Бардін помер у лікарні після вибуху його машини. Про це сказав "РИА Новости" так званий представник адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Колаборант Рогов заявив, що Бардіна ліквідувала нібито українська диверсійно-розвідувальна група. Учасників групи ще не знайшли.

"Помер, на жаль, у лікарні. Такі випадки у нас регулярні", — сказав Рогов у спілкуванні з ТАСС.

Автомобіль Бардіна стояв біля окупаційної адміністрації міста, від вибуху постраждали ще три машини, пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, що після вибуху Артема Бардіна госпіталізували у тяжкому стані, а на місці події було чутно звуки стрілянини. "Влада" регіону вважає це "терактом".

Фокус 26 серпня писав про вибух у Бердянську, внаслідок якого загинув помічник ЗС РФ, так званий заступник начальника ДАІ Олександр Колесников.

Крім цього, 24 серпня підірвали "голову селища" Михайлівку Запорізької області Івана Сушка. Вибуховий пристрій встановили під сидінням машини.