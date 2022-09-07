Новий обстріл Харкова: одна з російських ракет впала в Білгородській області (відео)

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок нічного обстрілу в одному з районів міста почалася пожежа. За його словами, горіло кілька автомобілів та будівля.

Вночі російські війська знову обстріляли Харків та область ракетами. Місцеві телеграм-канали написали, що до самого міста прилетіло три ракети, а в області зафіксували три прильоти.

[ + – ] Прильоти по Харкову

[ + – ] Прильоти по Харкову

Потім прильоти підтвердив мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram. За його словами, у місті почалася пожежа.

"О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти в Немишлянському районі. За попередньою інформацією там горять кілька авто та виробнича будівля", — написав мер.

[ + – ] Терехов підтвердив прильоти по Харкову

Потім телеграм-канали почали писати про те, що одна з російських ракет не долетіла до кордону з Україною та впала у Білгородській області. Однак ця інформація потребує підтвердження.

[ + – ] Російська ракета впала у Білгородській області

Раніше Фокус писав, що окупанти заявили про просування ЗСУ у Балаклії. У російських телеграм-каналах панічні повідомлення про ситуацію в окупованій Балаклії. Бійці ЗСУ натякають на добрі новини щодо просування на фронті. Як стверджується, Вербівка вже перейшла під контроль українських сил. Там знаходиться великий арсенал з боєприпасами. Бої нібито точаться на околицях Балаклії.

Також нагадаємо, що у Бердянську помер російський "комендант" міста Артем Бардін. У російській адміністрації регіону вважають, що Артема Бардіна вбили нібито українські диверсанти. Подібні випадки, за словами колаборантів, трапляються регулярно.