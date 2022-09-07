Готовили референдум: в Мелитополе подорвали штаб Единой России

Как написал мэр города Иван Федоров, взрыв произошел в здании "Новой почты", где представители партии "Единая Россия" готовили фейковый референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе был взорван штаб партии "Единая Россия". Взрыв произошел в здании на улице Ломоносова, о чем написал Федоров в своем Telegram.

"Еще на один шаг дальше псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе – это минус очередной штаб "единой россии" в здании Новой почты по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты", — написал Федоров.

[ + – ] Сообщение Федорова о взрыве в Мелитополе.

Ранее о взрыве написали на телеграм-канале "Риа-Мелитополь". Там сообщили сразу о двух взрывах в одном и том же месте.

"В Мелитополе знатно, поджарили, орков в здании штата Единой России прогремел один бабах. Туда слетелись рашисты, как мухи, и в этот момент прогремел второй взрыв", – написали на канале.

Также взрыв подтвердили в общественном объединении "Мы вместе с Россией". Представители движения в своем Telegram написали, что, взрыв произошел по адресу Ломоносова, 234.

В том же сообщении они написали, что якобы 83% жителей Запорожской области готовы принять участие в фейковом референдуме о присоединении к РФ. Там сослались на некий "опрос" Крымского Республиканского института политических и социологических исследований.

"Более того, 86% респондентов Запорожской области, готовых принять участие в референдуме, поддерживают вхождение региона в Российскую Федерацию", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что ВСУ освободят большую часть Херсонской области до конца года. Линия контрнаступления украинских военных на юге, по оценкам американских военных чиновников, развернулась почти на 160 километров. Украинские войска стремятся захватить территории к северу и западу от Днепра.

Еще напомним, что Залужный признал удары ВСУ по Крыму и рассказал, что ждет полуостров. В своей статье главнокомандующий ВСУ прогнозирует деоккупацию полуострова в 2023 году. Но для этого украинским военным понадобится больше нового вооружения и дополнительные запасы ракет.