Готували референдум: у Мелітополі підірвали штаб Єдиної Росії

Як написав мер міста Іван Федоров, вибух стався у будівлі "Нової пошти", де представники партії "Єдина Росія" готували фейковий референдум про входження Запорізької області до складу РФ.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті було підірвано штаб партії "Єдина Росія". Вибух стався у будівлі на вулиці Ломоносова, про що написав Федоров у своєму Telegram.

"Ще на один крок далі за псевдореферендум. Сьогоднішні вибухи в Мелітополі – це мінус черговий штаб "єдиної росії" в будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", — написав Федоров.

[ + – ] Повідомлення Федорова про вибух у Мелітополі.

Раніше про вибух написали на телеграм-каналі " Ріа-Мелітополь ". Там повідомили одразу про два вибухи в тому самому місці.

"У Мелітополі знатно, підсмажили, орків у будівлі штату Єдиної Росії прогримів один бабах. Туди злетілися рашисти, як мухи, і в цей момент прогримів другий вибух", — написали на каналі.

Також вибух підтвердили у громадському об'єднанні "Ми разом із Росією". Представники руху у своєму Telegram написали, що вибух стався за адресою Ломоносова, 234.

У тому ж повідомленні вони написали, що нібито 83% мешканців Запорізької області готові взяти участь у фейковому референдумі щодо приєднання до РФ. Там послалися на якесь "опитування" Кримського Республіканського інституту політичних та соціологічних досліджень.

"Більше того, 86% респондентів Запорізької області, які готові взяти участь у референдумі, підтримують входження регіону в Російську Федерацію", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ звільнять більшу частину Херсонської області до кінця року. Лінія контрнаступу українських військових на півдні, за оцінками американських військових чиновників, розгорнулася майже на 160 кілометрів. Українські війська прагнуть захопити території на північ і захід від Дніпра.

Ще нагадаємо, що Залужний визнав удари ЗСУ по Криму і розповів, що чекає на півострів. У своїй статті головнокомандувач ЗСУ прогнозує деокупацію півострова у 2023 році. Але для цього українським військовим знадобиться більше нового озброєння та додаткові запаси ракет.