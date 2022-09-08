ВСУ уничтожили два российских самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, — Генштаб
Украинская авиация также сбила пять российских БПЛА. ВС РФ понесли существенные потери на территории аграрного предприятия "Украина" в с. Сладководное Запорожской области. Ликвидирован личный состав и военная техника.
Генштаб Вооруженных сил Украины представил оперативную сводку по положению на фронте к началу 197 дня героического противостояния Украинского народа масштабному российскому вторжению. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.
Уничтожена вражеская авиация
Авиация Сил обороны Украины, которая поддерживает наземные подразделения, нанесла более 30 ударов по опорным пунктам, живой силе и технике российских войск. Украинские ПВО, в общей сложности, уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24) и пять беспилотников.
Ракетные войска вместе с артиллерией ВСУ продолжают разрушать системы управления и логистики противника. При этом огневому воздействию подвергается живая сила и техника противника. За текущие сутки уничтожен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, места скопления российских военных, вооружений и военной техники.
Потери противника
Огневому воздействию, в частности, подверглись места скопления личного состава и военной техники ВС РФ, находившиеся на территории аграрного предприятия "Украина" в с. Сладководное Запорожской области. Предполагается, что потери российских войск существенные, сколько именно, уточняется.
Подразделения ВСУ удерживают свои позиции. Наши воины успешно отразили вылазки противника в районах Константиновки, Дибровного, Григорьевки, Зайцево, Майорска, Николаевки Второй, Первомайского и Каменки.
Действия противника
Усилия же противника преимущественно направлены на установление полного контроля над Донецкой областью, удержании частично оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиаударов из Беларуси.
За минувшие сутки имели место 10 ракетных и 22 авиаудара российских войск по территории Украины. Пострадала инфраструктура в районе таких населенных пунктов:
- Харьков;
- Славянск;
- Северск;
- Соледар;
- Краматорск;
- Циркуны;
- Большие Проходы;
- Ивано-Дарьевка;
- Зайцево;
- Бахмут;
- Бахмутское;
- Богоявленка;
- Константиновка;
- Времевка;
- Большая Новоселка;
- Пречистовка;
- Дорожня Трудовое;
- Красное;
- Высокополье;
- Терновые Поды;
- Лозовое;
- Ольговское;
- Белогорка;
- Костромка;
- Красный Яр;
- Сухой Пруд;
- Безымянное;
- Андреевка;
- Белая Криница.
Противник продолжает обстреливать населенные пункты с помощью минометов, ствольной и реактивной артиллерии в таких направлениях:
- Северское;
- Харьковское;
- Славянское;
- Краматорское;
- Бахмутское;
- Авдеевское;
- Новопавловское;
- Запорожское;
- Южнобужское.
Напомним, что, по данным ОК "Юг", в течение суток на юге Украины были ликвидированы более 100 военнослужащих из оккупационных войск, системы "Грады" и С-400. В общей сложности были выполнены более 370 огневых задач.
Ранее Фокус сообщал, что для масштабного украинского блицкрига в Херсонской области не хватает артиллерии и бронетехники, поэтому нужен умелый подход. ВСУ стараются минимизировать свои потери.