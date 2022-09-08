ВСУ уничтожили два российских самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, — Генштаб

Украинская авиация также сбила пять российских БПЛА. ВС РФ понесли существенные потери на территории аграрного предприятия "Украина" в с. Сладководное Запорожской области. Ликвидирован личный состав и военная техника.

Генштаб Вооруженных сил Украины представил оперативную сводку по положению на фронте к началу 197 дня героического противостояния Украинского народа масштабному российскому вторжению. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

Уничтожена вражеская авиация

Авиация Сил обороны Украины, которая поддерживает наземные подразделения, нанесла более 30 ударов по опорным пунктам, живой силе и технике российских войск. Украинские ПВО, в общей сложности, уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24) и пять беспилотников.

Ракетные войска вместе с артиллерией ВСУ продолжают разрушать системы управления и логистики противника. При этом огневому воздействию подвергается живая сила и техника противника. За текущие сутки уничтожен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, места скопления российских военных, вооружений и военной техники.

[ + – ] Авиация ВСУ поддерживает наземные подразделения.

Потери противника

Огневому воздействию, в частности, подверглись места скопления личного состава и военной техники ВС РФ, находившиеся на территории аграрного предприятия "Украина" в с. Сладководное Запорожской области. Предполагается, что потери российских войск существенные, сколько именно, уточняется.

Подразделения ВСУ удерживают свои позиции. Наши воины успешно отразили вылазки противника в районах Константиновки, Дибровного, Григорьевки, Зайцево, Майорска, Николаевки Второй, Первомайского и Каменки.

Действия противника

Усилия же противника преимущественно направлены на установление полного контроля над Донецкой областью, удержании частично оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиаударов из Беларуси.

За минувшие сутки имели место 10 ракетных и 22 авиаудара российских войск по территории Украины. Пострадала инфраструктура в районе таких населенных пунктов:

Харьков;

Славянск;

Северск;

Соледар;

Краматорск;

Циркуны;

Большие Проходы;

Ивано-Дарьевка;

Зайцево;

Бахмут;

Бахмутское;

Богоявленка;

Константиновка;

Времевка;

Большая Новоселка;

Пречистовка;

Дорожня Трудовое;

Красное;

Высокополье;

Терновые Поды;

Лозовое;

Ольговское;

Белогорка;

Костромка;

Красный Яр;

Сухой Пруд;

Безымянное;

Андреевка;

Белая Криница.

Противник продолжает обстреливать населенные пункты с помощью минометов, ствольной и реактивной артиллерии в таких направлениях:

Северское ;

Харьковское;

Славянское;

Краматорское;

Бахмутское;

Авдеевское;

Новопавловское;

Запорожское;

Южнобужское.

Напомним, что, по данным ОК "Юг", в течение суток на юге Украины были ликвидированы более 100 военнослужащих из оккупационных войск, системы "Грады" и С-400. В общей сложности были выполнены более 370 огневых задач.

Ранее Фокус сообщал, что для масштабного украинского блицкрига в Херсонской области не хватает артиллерии и бронетехники, поэтому нужен умелый подход. ВСУ стараются минимизировать свои потери.