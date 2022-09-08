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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ уничтожили два российских самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, — Генштаб

ВСУ гаубица, , логистика ВС РФ,
Фото: Генштаб ВСУ | ВСУ продолжают разрушать системы управления и логистики противника.

Украинская авиация также сбила пять российских БПЛА. ВС РФ понесли существенные потери на территории аграрного предприятия "Украина" в с. Сладководное Запорожской области. Ликвидирован личный состав и военная техника.

Генштаб Вооруженных сил Украины представил оперативную сводку по положению на фронте к началу 197 дня героического противостояния Украинского народа масштабному российскому вторжению. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

Уничтожена вражеская авиация

Авиация Сил обороны Украины, которая поддерживает наземные подразделения, нанесла более 30 ударов по опорным пунктам, живой силе и технике российских войск. Украинские ПВО, в общей сложности, уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24) и пять беспилотников.

Ракетные войска вместе с артиллерией ВСУ продолжают разрушать системы управления и логистики противника. При этом огневому воздействию подвергается живая сила и техника противника. За текущие сутки уничтожен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, места скопления российских военных, вооружений и военной техники.

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Авиация ВСУ поддерживает наземные подразделения.

Потери противника

Огневому воздействию, в частности, подверглись места скопления личного состава и военной техники ВС РФ, находившиеся на территории аграрного предприятия "Украина" в с. Сладководное Запорожской области. Предполагается, что потери российских войск существенные, сколько именно, уточняется.

Подразделения ВСУ удерживают свои позиции. Наши воины успешно отразили вылазки противника в районах Константиновки, Дибровного, Григорьевки, Зайцево, Майорска, Николаевки Второй, Первомайского и Каменки.

Действия противника

Усилия же противника преимущественно направлены на установление полного контроля над Донецкой областью, удержании частично оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиаударов из Беларуси.

За минувшие сутки имели место 10 ракетных и 22 авиаудара российских войск по территории Украины. Пострадала инфраструктура в районе таких населенных пунктов:

  • Харьков;
  • Славянск;
  • Северск;
  • Соледар;
  • Краматорск;
  • Циркуны;
  • Большие Проходы;
  • Ивано-Дарьевка;
  • Зайцево;
  • Бахмут;
  • Бахмутское;
  • Богоявленка;
  • Константиновка;
  • Времевка;
  • Большая Новоселка;
  • Пречистовка;
  • Дорожня Трудовое;
  • Красное;
  • Высокополье;
  • Терновые Поды;
  • Лозовое;
  • Ольговское;
  • Белогорка;
  • Костромка;
  • Красный Яр;
  • Сухой Пруд;
  • Безымянное;
  • Андреевка;
  • Белая Криница.

Противник продолжает обстреливать населенные пункты с помощью минометов, ствольной и реактивной артиллерии в таких направлениях:

  • Северское;
  • Харьковское;
  • Славянское;
  • Краматорское;
  • Бахмутское;
  • Авдеевское;
  • Новопавловское;
  • Запорожское;
  • Южнобужское.

Напомним, что, по данным ОК "Юг", в течение суток на юге Украины были ликвидированы более 100 военнослужащих из оккупационных войск, системы "Грады" и С-400. В общей сложности были выполнены более 370 огневых задач.

Ранее Фокус сообщал, что для масштабного украинского блицкрига в Херсонской области не хватает артиллерии и бронетехники, поэтому нужен умелый подход. ВСУ стараются минимизировать свои потери.