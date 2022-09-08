Контрнаступление на Харьковщине: ВСУ продвинулись как минимум на 20 км, — ISW (фото)

Украинская армия, по мнению аналитиков, воспользовалась моментом, когда ВС РФ перебросили основные силы под Херсон, ожидая другого наступления ВСУ.

Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на Харьковском направлении продвинулись, как минимум, на 20 километров. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 7 сентября.

По данным аналитиков, ВСУ воспользовались моментом, когда командование ВС РФ решило перераспределить основные силы и направило свои подразделения на Херсонское направление, ожидая контрнаступление на юге Украины.

Украинская армия, в свою очередь, начала продвигаться в юго-восточной части Харьковской области, которая находится под контролем России.

"Украинские силы, вероятно, использовали тактическую внезапность, чтобы продвинуться по меньшей мере на 20 км на контролируемую Россией территорию в части Харьковской области, захватив около 400 квадратных километров земли. Российские источники утверждали, что ВС РФ начали перебрасывать подкрепления в этот район для защиты от украинских наступательных действий, а российская группировка в этом районе, вероятно, была недостаточно сильной из-за предыдущих перебросок для поддержки усилий по захвату остальной части Донецкой области и поддержки южной оси", — говорится в отчете ISW.

В документе американские аналитики также делают отсылку на прокремлевских военных блогеров, которые предположили, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области проводится с целью перерезать наземные линии связи с тыловыми объектами в Купянске и Изюме. Подобная стратегия позволит Украине изолировать российскую военную группировку и освободить большую часть захваченных территорий.

Аналитики отмечают, что блогеры из РФ, комментируя продвижение ВСУ в Харьковской области, использовали панические тона и признавали значительные успехи Киева на этом участке фронта.

"Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами говорит о масштабах неожиданности, достигнутой украинскими силами, что, вероятно, успешно деморализует ВС РФ. Хотя маловероятно, что контрнаступление и усилия по ослаблению российских сил на юге Украины — это попытка возобновить операции в Харьковской области. ВСУ, вероятно, разумно воспользовались перераспределением российских войск и техники, чтобы начать локализованные контрнаступления в критических точках Харьковской области", — добавили американские эксперты в своем документе.

[ + – ] ВСУ в ходе контрнаступления продвинулись на 20 км в Харьковской области

Напомним, 6 сентября в СМИ появилась информация, что на севере Харьковской области идут ожесточенные бои, в ходе которых подразделения ВСУ пытаются оттеснить ВС РФ к государственной границе.

Также сообщалось, что оккупанты пожаловались о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области и продвижении украинских подразделений в Балаклее.