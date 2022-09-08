Контрнаступ на Харківщині: ЗСУ просунулися як мінімум на 20 км, — ISW (фото)

Українська армія, на думку аналітиків, скористалася моментом, коли ЗС РФ перекинули основні сили під Херсон, очікуючи на інший наступ ЗСУ.

Підрозділи Збройних сил України під час контрнаступу на Харківському напрямку просунулися щонайменше на 20 кілометрів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 7 вересня.

За даними аналітиків, ЗСУ скористалися моментом, коли командування ЗС РФ вирішило перерозподілити основні сили та спрямувало свої підрозділи на Херсонський напрям, очікуючи на контрнаступ на півдні України.

Українська армія, зі свого боку, почала просуватися у південно-східній частині Харківської області, яка перебуває під контролем Росії.

"Українські сили, ймовірно, використали тактичну раптовість, щоб просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію в частині Харківської області, захопивши майже 400 квадратних кілометрів землі. Російські джерела стверджували, що ЗС РФ почали перекидати підкріплення в цей район для захисту від українських наступальних дій, а російське угрупування в цьому районі, ймовірно, було недостатньо сильним через попередні перекидання для підтримки зусиль із захоплення решти Донецької області та підтримки південної осі", — йдеться у звіті ISW.

У документі американські аналітики також роблять відсилання на прокремлівських військових блогерів, які припустили, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області проводиться з метою перерізання наземних ліній зв'язку з тиловими об'єктами в Куп'янську та Ізюмі. Подібна стратегія дозволить Україні ізолювати російське військове угруповання та звільнити більшу частину захоплених територій.

Аналітики зазначають, що блогери з РФ, коментуючи просування ЗСУ у Харківській області, використовували панічні тони та визнавали значні успіхи Києва на цій ділянці фронту.

"Рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими блогерами говорить про масштаби несподіванки, досягнутої українськими силами, що, ймовірно, успішно деморалізує ЗС РФ. Хоча малоймовірно, що контрнаступ та зусилля щодо ослаблення російських сил на півдні України — це спроба відновити операції в Харківській області. ЗСУ, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ і техніки, щоб почати локалізовані контрнаступи в критичних точках Харківської області", — додали американські експерти у своєму документі.

[ + – ] ЗСУ під час контрнаступу просунулися на 20 км у Харківській області

Нагадаємо, 6 вересня у ЗМІ з'явилася інформація, що на півночі Харківської області йдуть запеклі бої, в процесі яких підрозділи ЗСУ намагаються відтіснити ЗС РФ до державного кордону.

Також повідомлялося, що окупанти поскаржилися про контрнаступ ЗСУ в Харківській області та просування українських підрозділів у Балаклії.