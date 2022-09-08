ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли Харків, є загиблі та поранені (фото)

Один зі снарядів РСЗВ, за словами мера Ігоря Терехова, прилетів в адміністративну будівлю, а жертвами атаки стали щонайменше дві людини.

У четвер вранці, 8 вересня, ЗС РФ здійснила масований обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив мер обласного центру Ігор Терехов.

За його словами, російські війська вели прицільний вогонь із РСЗВ по Немишлянському й Індустріальному районах Харкова.

"Обстріл Немишлянського району. Попередньо з РСЗВ. Про постраждалих і руйнування інформація уточнюється", — написав Терехов у Telegram-каналі.

Через 20 хвилин мер Харкова уточнив, що ЗС РФ також обстріляли з реактивної артилерії Індустріальний район, а внаслідок атаки постраждав адміністративний будинок. Пізніше Ігор Терехов повідомив, що жертвами ранкового обстрілу з РСЗВ стали щонайменше двоє людей.

"Наслідки обстрілу Індустріального району. П'ятеро поранених. Двоє загиблих", — підписав мер Харкова фото з місця події.

[ + – ] Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Харкова з РСЗВ

Інформацію щодо обстрілу двох районів Харкова також підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на місці ударів продовжують працювати медики та рятувальники.

[ + – ] Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Харкова з реактивної артилерії

Керівник Слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що один із реактивних снарядів потрапив у землю, а інший — в адміністративну будівлю.

[ + – ] Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Харкова з РСЗВ

Нагадаємо, в ніч із 7 на 8 вересня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Харкову, внаслідок чого в одному з районів міста горіло кілька автомобілів і будівля. Російські Telegram-канали після обстрілу повідомили, що випущена окупантами ракета не долетіла до місця призначення та впала на території Бєлгородської області.

Також повідомлялося, що 6 вересня ЗС РФ обстріляли Харків, а одна з ракет окупантів частково зруйнувала багатоквартирний житловий будинок.