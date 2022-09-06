ЗС РФ завдали нових ударів по Харкову: одна з ракет прилетіла в житловий будинок (фото, відео)

Інформація про жертв та постраждалих уточнюється, а рятувальники займаються розбором завалів багатоквартирного будинку.

У вівторок вранці, 6 вересня, ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив мер обласного центру Ігор Терехов.

За його словами, російські війська перший ракетний удар здійснили по центральній частині Київського району Харкова. Внаслідок обстрілу постраждав житловий багатоповерховий будинок. Інформація про жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару, як зазначив Ігор Терехов, уточнюється.

За пів години мер Харкова повідомив про ще один ракетний удар по обласному центру. Приліт російської ракети також зафіксовано в Київському районі міста.

"Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає. Житловий будинок за місцем першого прильоту постраждав сильно", — додав мер Харкова у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетні удари по Харкову

Начальник управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко підтвердив, що одна з ракет прилетіла в багатоквартирний житловий будинок у Київському районі. За його словами, на місці ворожого обстрілу продовжують працювати рятувальники, поліцейські та медики.

"Ще встановлюємо, чи є постраждалі. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Жителі Харкова — без потреби не перебувайте в місцях, де відсутні укриття! Ваші життя потрібні вам і всім нам, росіянам вони не потрібні! Бережіть себе!" — додав Володимир Тимошко, коментуючи ранкові ракетні удари по обласному центру.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли житловий будинок у Харкові [ + – ] ЗС РФ обстріляли житловий будинок у Харкові [ + – ] ЗС РФ обстріляли житловий будинок у Харкові [ + – ] ЗС РФ обстріляли житловий будинок у Харкові

Керівник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов додав, що рятувальники займаються розбором завалів багатоквартирного житлового будинку. Станом на 09:45 госпіталізованих до медустанов не було.

Народний депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук також опублікував відео з наслідками ракетного удару ЗС РФ по Київському району Харкова.

[ + – ] Наслідки ракетного удару ЗС РФ у Харкові

Нагадаємо, що в ніч із 5 на 6 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого російська ракета поцілила прямо в житловий будинок. Під час розбирання завалів будівлі рятувальники виявили тіло жінки.

Також повідомлялося, що 6 вересня ЗС РФ здійснили ракетний удар по нафтобазі в Кривому Розі.