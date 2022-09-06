ВС РФ нанесли новые удары по Харькову: одна из ракет прилетела в жилой дом (фото, видео)

Информация о жертвах и пострадавших уточняется, а спасатели занимаются разбором завалов многоквартирного дома.

Во вторник утром, 6 сентября, ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил мэр областного центра Игорь Терехов.

По его словам, российские войска первый ракетный удар осуществили по центральной части Киевского района Харькова. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом. Информация о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара, как отметил Игорь Терехов, уточняется.

Через полчаса мэр Харькова сообщил об еще одном ракетном ударе по областному центру. Прилет российской ракеты также зафиксирован в Киевском районе города.

"Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данную минуту нет. Жилой дом по месту первого прилета пострадал сильно", — добавил мэр Харькова в своем Telegram-канале.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетные удары по Харькову

Начальник управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подтвердил, что одна из ракет прилетела в многоквартирный жилой дом в Киевском районе. По его словам, на месте вражеского обстрела продолжают работать спасатели, полицейские и медики.

"Еще устанавливаем, есть ли пострадавшие. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Жители Харькова — без необходимости не находитесь в местах, в которых отсутствуют укрытия! Ваши жизни нужны вам и всем нам, россиянам они не нужны! Берегите себя!", — добавил Владимир Тимошко, комментируя утренние ракетные удары по областному центру.

[ + – ] ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове [ + – ] ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове [ + – ] ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове [ + – ] ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове

Руководитель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов добавил, что спасатели занимаются разбором завалов многоквартирного жилого дома. По состоянию на 09:45, госпитализированных в медучреждения не было.

Народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук также опубликовал видео с последствиями ракетного удара ВС РФ по Киевскому району Харькова.

[ + – ] Последствия ракетного удара ВС РФ по Харькову

Напомним, что в ночь с 5 на 6 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего российская ракета попала прямо в жилой дом. При разборе завалов здания спасатели обнаружили тело женщины.

Также сообщалось, что 6 сентября ВС РФ осуществили ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге.