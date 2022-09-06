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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ нанесли новые удары по Харькову: одна из ракет прилетела в жилой дом (фото, видео)

Харьков обстрел сегодня ракетный удар оккупанты Киевский район
ВС РФ осуществили ракетные удары по Харькову

Информация о жертвах и пострадавших уточняется, а спасатели занимаются разбором завалов многоквартирного дома.

Во вторник утром, 6 сентября, ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил мэр областного центра Игорь Терехов.

По его словам, российские войска первый ракетный удар осуществили по центральной части Киевского района Харькова. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом. Информация о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара, как отметил Игорь Терехов, уточняется.

Через полчаса мэр Харькова сообщил об еще одном ракетном ударе по областному центру. Прилет российской ракеты также зафиксирован в Киевском районе города.

"Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данную минуту нет. Жилой дом по месту первого прилета пострадал сильно", — добавил мэр Харькова в своем Telegram-канале.

Харьков обстрел сегодня ракетный удар оккупанты Киевский район
ВС РФ осуществили ракетные удары по Харькову

Начальник управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко подтвердил, что одна из ракет прилетела в многоквартирный жилой дом в Киевском районе. По его словам, на месте вражеского обстрела продолжают работать спасатели, полицейские и медики.

"Еще устанавливаем, есть ли пострадавшие. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Жители Харькова — без необходимости не находитесь в местах, в которых отсутствуют укрытия! Ваши жизни нужны вам и всем нам, россиянам они не нужны! Берегите себя!", — добавил Владимир Тимошко, комментируя утренние ракетные удары по областному центру.

Харьков обстрел сегодня ракетный удар Киевский район
ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове
Харьков обстрел сегодня ракетный удар Киевский район
ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове
Харьков обстрел сегодня ракетный удар Киевский район
ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове
Харьков обстрел сегодня ракетный удар Киевский район
ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове
Харьков обстрел сегодня ракетный удар Киевский район
Харьков обстрел сегодня ракетный удар Киевский район
Харьков обстрел сегодня ракетный удар Киевский район
Харьков обстрел сегодня ракетный удар Киевский район

Руководитель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов добавил, что спасатели занимаются разбором завалов многоквартирного жилого дома. По состоянию на 09:45, госпитализированных в медучреждения не было.

Народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук также опубликовал видео с последствиями ракетного удара ВС РФ по Киевскому району Харькова.

Последствия ракетного удара ВС РФ по Харькову

Напомним, что в ночь с 5 на 6 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего российская ракета попала прямо в жилой дом. При разборе завалов здания спасатели обнаружили тело женщины.

Также сообщалось, что 6 сентября ВС РФ осуществили ракетный удар по нефтебазе в Кривом Роге.