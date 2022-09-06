Оккупанты ночью обстреляли Харьков: ракета попала прямо в жилой дом (видео)

Как рассказал мэр города, под завалами жилого дома было найдено тело женщины. Также вторая ракета взорвалась недалеко от еще одного дома, что вызвало пожар.

Этой ночью произошел обстрел Индустриального района Харькова. Об этом написал мэр города Игорь Терехов у себя в Telegram.

По его словам, было два прилета. В первом случае ракета попала прямо в жилой дом. Под завалами было обнаружено тело женщины.

"Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков загорелся дом. Без пострадавших", — написал Терехов.

Еще до сообщения мэра Харькова, которое появилось в 03:07, местные телеграм-каналы начали писать о звуках взрывов. Также в сети начали появляться видео с места событий.

[ + – ] Взрывы в Харькове

Ранее Фокус писал, что ВС РФ нанесли удар по нефтебазе возле Кривого Рога. Удар по объекту произошел вечером. В результате очередного преступления РФ уничтожен большой запас топлива.

Еще напомним, что в Мариуполе прозвучал мощный взрыв. По словам советника главы города Петра Андрющенко, взрыв слышал весь город, добавив, что силы сопротивления "мягко намекают на подготовку к мариупольской бавовне".

Также сообщалось, что в РФ падает уровень поддержки войны в Украине. По словам главы СНБО Алексея Данилова, у россиян растет негативное отношение к происходящему. Это будет дестабилизировать ситуацию в стране-агрессоре в дальнейшем.