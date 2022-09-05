"Запустили две ракеты": ВС РФ нанесли удар по нефтебазе возле Кривого Рога

Удар по объекту произошел вечером. В результате очередного преступления РФ уничтожен большой запас топлива.

Российские захватчики ударили по нефтебазе в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По словам Вилкула, захватчики нанесли удар двумя крылатыми ракетами по нефтебазе около 19:00. Из-за очередного преступления России уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступили к локализации пожара.

На месте удара работают оперативные службы. Последствия устанавливаются.

Что было раньше?

Ранее Фокус сообщал, что вечером в понедельник, 5 сентября, российские Вооруженные силы нанесли удар в районе Кривого Рога Днепропетровской области. Также под обстрел попали другие населенные пункты региона. В результате есть пострадавшие и погибшие.

По информации представителя региональных властей, российские войска обстреляли Криворожский район сегодня около 19:00. Удар был нанесен при помощи двух ракет. Отметим, что на момент происшествия воздушная тревога в регионе объявлена не была.

Тем временем в сети появились кадры, на которых запечатлен сильный взрыв в результате обстрела — по информации местных телеграм-каналов, дым виден над южной частью города. По некоторым данным, удар пришелся на сам Кривой Рог, а не его окрестности.

Также мы писали, что российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС. После очередной атаки захватчиков есть повреждения в спецкорпусе, а также емкости с дистиллированной водой, которая вблизи второго энергоблока.

Добавим, российские войска около полуночи нанесли ракетные удары по спортивному комплексу "Локомотив" им. Г. Кирпы в Холодногорском районе Харькова.