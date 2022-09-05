"Запустили дві ракети": ЗС РФ завдали удару по нафтобазі біля Кривого Рогу

Удар по об'єкту стався ввечері. Внаслідок чергового злочину РФ знищено великий запас палива.

Російські загарбники вдарили по нафтобазі у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, загарбники завдали удару двома крилатими ракетами по нафтобазі близько 19:00. Через черговий злочин Росії знищено великий запас палива. Рятувальники розпочали локалізація пожежі.

На місці удару працюють оперативні служби. Наслідки встановлюються.

Що було раніше?

Раніше Фокус повідомляв, що ввечері в понеділок, 5 вересня, російські Збройні сили завдали удару в районі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Також під обстріл потрапили інші населені пункти регіону. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі.

За інформацією представника регіональної влади, російські війська обстріляли Криворізький район сьогодні близько 19:00. Удару завдано за допомогою двох ракет. Зазначимо, що на момент події повітряну тривогу в регіоні не оголосили.

Тим часом у мережі з'явилися кадри, на яких знято сильний вибух внаслідок обстрілу — за інформацією місцевих телеграм-каналів, дим видно над південною частиною міста. За деякими даними, удар припав на сам Кривий Ріг, а не на його околиці.

Також ми писали, що російські окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС. Після чергової атаки загарбників є пошкодження у спецкорпусі, а також ємності з дистильованою водою поблизу другого енергоблоку.

Додамо, російські війська близько півночі завдали ракетних ударів по спортивному комплексу "Локомотив" ім. Г. Кирпи у Холодногірському районі Харкова.