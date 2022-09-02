ЗС РФ розбомбили спортивний комплекс "Локомотив" у Харкові, – голова ОВА (фото)

Сьогодні вночі окупанти обстріляли ракетами типу С-300 спортивний об'єкт у Холодногірському районі. Це відома арена, де тренувалися українські чемпіонки із синхронного плавання.

Російські війська приблизно опівночі завдали ракетних ударів по спортивному комплексу "Локомотив" ім. Г. Кірпи у Холодногірському районі Харкова. Про це в себе в соцмережах розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Регіональний політик повідомив, що окупанти використали ракети типу С-300. Унаслідок обстрілу тут знищено басейн і сучасний боксерський клуб, який відкрили у лютому цього року.

[ + – ] Спорткомплекс "Локомотив" після обстрілу

"Локомотив" — це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки", чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор", — уточнив Синєгубов.

Раніше вранці глава ОВА також повідомляв, що під час сьогоднішнього нічного обстрілу дві російські ракети впали в землю. Постраждалих немає.

[ + – ] Олег Синєгубов (праворуч) оглядає спорткомплекс "Локомотив" після нічного обстрілу міста

На території області ворог завдавав артилерійських ударів по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах. Унаслідок було пошкоджено приватні будинки, місцями на відкритих локаціях виникли пожежі.

Протягом доби в регіоні госпіталізували трьох жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. У Харківському районі під час обстрілу загинув 63-річний чоловік.

Раніше про сьогоднішній обстріл Харкова також розповів мер міста Ігор Терехов. Він повідомив, що пошкодження отримали чотири автомобілі.

Нагадаємо, 31 серпня російські військові обстріляли Харків касетними боєприпасами, у двох районах міста залишилися нерозірвані снаряди. Міський голова попередив мешканців Новобаварського та Холодногірського районів міста про дотримання обережності.