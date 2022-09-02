ЗС РФ розбомбили спортивний комплекс "Локомотив" у Харкові, – голова ОВА (фото)
Сьогодні вночі окупанти обстріляли ракетами типу С-300 спортивний об'єкт у Холодногірському районі. Це відома арена, де тренувалися українські чемпіонки із синхронного плавання.
Російські війська приблизно опівночі завдали ракетних ударів по спортивному комплексу "Локомотив" ім. Г. Кірпи у Холодногірському районі Харкова. Про це в себе в соцмережах розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Регіональний політик повідомив, що окупанти використали ракети типу С-300. Унаслідок обстрілу тут знищено басейн і сучасний боксерський клуб, який відкрили у лютому цього року.
"Локомотив" — це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки", чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор", — уточнив Синєгубов.
Раніше вранці глава ОВА також повідомляв, що під час сьогоднішнього нічного обстрілу дві російські ракети впали в землю. Постраждалих немає.
На території області ворог завдавав артилерійських ударів по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах. Унаслідок було пошкоджено приватні будинки, місцями на відкритих локаціях виникли пожежі.
Протягом доби в регіоні госпіталізували трьох жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. У Харківському районі під час обстрілу загинув 63-річний чоловік.
Раніше про сьогоднішній обстріл Харкова також розповів мер міста Ігор Терехов. Він повідомив, що пошкодження отримали чотири автомобілі.
Нагадаємо, 31 серпня російські військові обстріляли Харків касетними боєприпасами, у двох районах міста залишилися нерозірвані снаряди. Міський голова попередив мешканців Новобаварського та Холодногірського районів міста про дотримання обережності.