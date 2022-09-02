Російські окупанти вночі атакували Харків, — Терехов

За попередньою інформацією, жертв немає, проте пошкодження отримали чотири автомобілі.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по українських містах. Вночі ворог обстріляв Харків, повідомив мер Ігор Терехов на своєму каналі в Telegram.

Як розповів міський голова Харкова, вночі був "приліт" в Холодногірський район міста. За попередньою інформацією, жертв немає, проте пошкодження отримали чотири автомобілі. Терехов додав, що зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту.

Раніше ми повідомляли, що в ніч із 30 на 31 серпня російські війська чотири рази обстріляли Нікопольський район. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, під час атаки постраждала 57-річна жінка, вона перебуває у лікарні.

Також Фокус писав, що російські військові намагалися наступати на Бахмутівському та Авдіївському напрямках, але Збройні сили України відбили атаки, змусивши ворога відступити.

Додамо, що в Умані Черкаської області посилять заходи безпеки під час традиційного паломництва хасидів для святкування Рош ха-Шана через високий ризик ракетного обстрілу.