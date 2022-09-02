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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Російські окупанти вночі атакували Харків, — Терехов

обстріл, град
Фото: Life | Вночі був "приліт" в Холодногірський район Харкова

За попередньою інформацією, жертв немає, проте пошкодження отримали чотири автомобілі.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по українських містах. Вночі ворог обстріляв Харків, повідомив мер Ігор Терехов на своєму каналі в Telegram.

Як розповів міський голова Харкова, вночі був "приліт" в Холодногірський район міста. За попередньою інформацією, жертв немає, проте пошкодження отримали чотири автомобілі. Терехов додав, що зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту.

Раніше ми повідомляли, що в ніч із 30 на 31 серпня російські війська чотири рази обстріляли Нікопольський район. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, під час атаки постраждала 57-річна жінка, вона перебуває у лікарні.

Також Фокус писав, що російські військові намагалися наступати на Бахмутівському та Авдіївському напрямках, але Збройні сили України відбили атаки, змусивши ворога відступити.

Додамо, що в Умані Черкаської області посилять заходи безпеки під час традиційного паломництва хасидів для святкування Рош ха-Шана через високий ризик ракетного обстрілу.