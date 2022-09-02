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Военный Фокус Российско-украинская война

Российские оккупанты ночью атаковали Харьков, — Терехов

обстрел, град
Фото: Life | Ночью был "прилет" в Холодногорский район Харькова

По предварительной информации, жертв нет, однако повреждения получили четыре автомобиля.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинских городах. Ночью враг обстрелял Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов на своем канале в Telegram.

Как рассказал городской голова Харькова, ночью был "прилет" в Холодногорский район города. По предварительной информации, жертв нет, однако повреждения получили четыре автомобиля. Терехов добавил, что с утра спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту "прилета".

Ранее мы сообщали, что в ночь с 30 на 31 августа российские войска четыре раза обстреляли Никопольский район. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, во время атаки пострадала 57-летняя женщина, она находится в больнице.

Также Фокус писал, что российские военные пытались наступать на Бахмутовском и Авдеевском направлениях, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаки, заставив врага отступить.

Добавим, что в Умани Черкасской области усилят меры безопасности во время традиционного паломничества хасидов для празднования Рош ха-Шана из-за высокого риска ракетных обстрелов.