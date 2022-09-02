Российские оккупанты ночью атаковали Харьков, — Терехов

По предварительной информации, жертв нет, однако повреждения получили четыре автомобиля.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинских городах. Ночью враг обстрелял Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов на своем канале в Telegram.

Как рассказал городской голова Харькова, ночью был "прилет" в Холодногорский район города. По предварительной информации, жертв нет, однако повреждения получили четыре автомобиля. Терехов добавил, что с утра спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту "прилета".

Ранее мы сообщали, что в ночь с 30 на 31 августа российские войска четыре раза обстреляли Никопольский район. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, во время атаки пострадала 57-летняя женщина, она находится в больнице.

Также Фокус писал, что российские военные пытались наступать на Бахмутовском и Авдеевском направлениях, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаки, заставив врага отступить.

Добавим, что в Умани Черкасской области усилят меры безопасности во время традиционного паломничества хасидов для празднования Рош ха-Шана из-за высокого риска ракетных обстрелов.