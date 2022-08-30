В Умани готовятся к обстрелам РФ во время паломничества хасидов на Рош ха-Шана, – глава ОВА

По словам Игоря Табурца, с 19 по 30 сентября в городе будут действовать усиленные меры безопасности из-за высокого риска ракетных ударов.

В Умани Черкасской области усилят меры безопасности во время традиционного паломничества хасидов для празднования Рош ха-Шана из-за высокого риска ракетных обстрелов. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, усиленные меры безопасности будут действовать с 19 по 30 сентября.

"Такое решение мы приняли совместно со штабом обороны области в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", – написал Табурец.

Он отметил, что Россия также может использовать приезд хасидов в Умань для всевозможных провокаций. Чтобы избежать этого, местная власть вводит следующие меры безопасности:

запрет на проведение любых массовых мероприятий;

запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;

усиление пропускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;

запрет движения транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети;

ограничение доступа к местам паломничества.

Табурец подчеркнул, что в настоящее время правоохранительные органы регулярно проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия. Район паломничества, а также прилегающие территории уже находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

В 2022-ом праздник начала нового года иудеи отмечают с 25 по 27 сентября.

СБУ и Нацполиция Украины, в свою очередь, призвали паломников отказаться от посещения Умани в этом году. Тех же, кто все-таки решится приехать к могиле цадика Нахмана, правоохранительные органы попросили соблюдать все меры безопасности, включая запрет на перемещение в комендантские часы и реагирование на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, паломники начали приезжать в Умань уже в середине августа. При этом, как рассказала мэр города Ирина Плетнева, хасиды отказываются платить туристический сбор.

Весной Фокус сообщал, что Умань называли самым безопасным местом Украины. Город превратился в транзитный пункт для вынужденных переселенцев со всей Украины, которые бежали от российского нашествия.