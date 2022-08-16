Несмотря на войну: в Умань на Рош ха-Шана приехали более 300 хасидов

По словам главы города Ирины Плетневой, приехавшие почтить могилу цадика Нахмана ортодоксальные евреи, пока еще не заплатили ни копейки туристического сбора.

Евреи-хасиды, которые уже начали собираться в Умани, чтоб отметить в сентябре иудейский новый год Рош га-Шана, отказались платить туристический сбор. Об этом мэр Умани Ирина Плетнева рассказала в комментарии УНН.

По ее словам, уже сейчас в город приехало более 300 хасидов. Все они еще не оплатили туристический сбор.

Пока за этот год они не заплатили ни копейки. Они должны платить, но до 15 августа ни один паломник не заплатил", — рассказала Плетнева.

Заметим, что туристический сбор в Умани является самым большим в Украине – 300 грн в сутки с паломника.

Что этому предшествовало

В начале июля посольство Украины в Израиле сообщило, что в связи с продолжающейся войной в стране не может гарантировать безопасность гостей на территории нашего государства.

"Из-за опасений за жизнь и благополучие гостей Украины и в свете неприкрытой российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не разрешаем въезд в Украину туристам и гостям", — заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат также попросил у хасидов и всех тех, кто ежегодно совершал паломничество к могиле Нахмана, помолиться о скорейшем прекращении войны, и чтобы Украина в ней одержала победу

Зачем хасиды едут в Умань

В Умань хасиды приезжают праздновать иудейский Новый год, который празднуют иудеи два дня подряд в новолуние осеннего месяца — в сентябре или октябре. В эти дни запрещена любая работа, кроме приготовления еды. По религиозной традиции на протяжении десяти дней перед праздником верующие пребывают в так называемых "Днях трепета", когда следует приносить раскаяние и совершать покаянные молитвы.

В Умань на этот праздник приезжают хасиды, которые почитают своего духовного лидера — основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана, жившем в XVIII-XIX веках. Перед своей смертью в 1810 году Нахман переехал в Умань и заповедал похоронить себя рядом с могилами убитых во время гайдамацкого восстания Колиивщины, где погибло много евреев.

Ранее мы писали о том, почему ежегодно хасиды стекаются в Украину. Помимо могилы цадика Нахмана в стране похоронено много лидеров разных хасидских дворов, в том числе возле Киева и в Полтавской области.

Также Фокус информировал о том, что еще весной Умань называли самым безопасным местом Украины. Люди, которые здесь останавливаются, в большинстве своем движутся в направлении западной и юго-западной границ. Волонтеры, а также многочисленная хасидская община города активно им помогают.