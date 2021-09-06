В Украину за чудесами. Почему хасиды со всего мира каждый год съезжаются в нашу страну

Кто такие хасиды и почему они каждый год приезжают в Украину? Когда празднуется Рош-ха-Шана — еврейский Новый год? Чем важны для хасидов Умань и Меджибож? Правда ли, что Украина — родина хасидизма? Фокус все узнал.

Около четырех утра 26 августа к мемориальному комплексу в Меджибоже (Хмельницкая обл.) подъехали два больших автобуса. Пассажирами оказались исключительно мужчины восточного типажа в возрасте 20+ в одинаковых белых вязаных головных уборах. Единственным доступным языком для большинства участников этой многочисленной группы был иврит. По-английски — на достаточном уровне, чтобы спросить дорогу, — говорили единицы. До этого еще ночью прибывали другие автобусы различных габаритов с разным контингентом: семьи с маленькими детьми, женщины в асимметричных мешковатых нарядах и с чалмами на головах, пожилые люди в элегантных и явно недешевых классических костюмах. Публика подобралась разношерстная, однако в том, что все они приехали в Меджибож с одной-единственной целью, сомневаться не приходилось.

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Хасиды в Меджибоже

В Меджибоже похоронен человек, которого принято называть Исраэль Баал Шем Тов. День его рождения, 18 число месяца Элул по еврейскому календарю, в этом году выпал на 26 августа по григорианскому исчислению. Все собравшиеся прибыли сюда, чтобы посетить могилу и высказать личные просьбы, надеясь, что заслуги великого человека увеличат шансы на положительное решение их вопросов в Небесном Суде.

[ + – ] На русский язык слово "хасиды" можно перевести как "благочестивые" Фото: УНИАН

Основатель хасидизма и хранитель Доброго Имени

Исраэль — имя собственное, а Баал Шем Тов — скорее обозначение статуса. Дословно оно переводится как "хозяин/хранитель Доброго Имени". У этого обозначения есть два параллельных смысла. Первый довольно прост и не нуждается в объяснениях: человек с хорошей репутацией, известный своей добросердечностью. Второй сложнее: человек, знающий Имя Всевышнего и имеющий право Им пользоваться. В древних иудейских источниках сохранились упоминания о некоем Имени, которое произносилось во время храмовых служб и раздвигало рамки реальности, делая невозможное возможным. Исраэль, похороненный в Меджибоже, считается последним человеком, обладавшим тайным знанием, позволяющим пользоваться Именем, никому не нанося вреда.

[ + – ] Рабби Нахман обещал особые благословения каждому, кто проведет с ним праздник Рош ха-Шана Фото: УНИАН

Баал Шем Тов родился в 1698 году в поселении Окопы, которое тогда было частью Подольского воеводства Речи Посполитой. С предыдущим хранителем Имени Адамом Баал Шемом, жившим в Вене и представленном к австрийскому королевскому двору, Исраэль никогда не встречался.

Основатель хасидизма умер в 1760 году, но у его учения до сих пор тысячи последователей

Незадолго до смерти Адам занялся поисками преемника и выбор пал на 13-летнего мальчика из Окоп. Каким именно образом тайное знание удалось опосредованно передать "новобранцу", доподлинно неизвестно. Но о сверхъестественных способностях, которые начал проявлять Исраэль после смерти Адама, ходят легенды.

Теперь уже трудно сказать, какие из них имеют отношение к реальности, а какие — чистая выдумка. Но вот что известно наверняка — Исраэль Баал Шем Тов основал новое течение в иудаизме. Его последователи называют себя "хасидами". На русский язык это слово можно перевести как "благочестивые". Со временем хасидизм распространился далеко за пределы Речи Посполитой, у него появилось множество ответвлений и лидеров с разными концепциями духовного роста. Они объединяли своих сторонников и создавали собственные "хасидские дворы".

[ + – ] Хасидам важно попасть на могилу рабби Нахмана в те дни, когда празднуется Рош ха-Шана Фото: Getty Images

Современный хасидизм невероятно многолик и распространен по всему миру. В день рождения основателя течения на его могилу приехали гости из Израиля, Соединенных Штатов, Канады, Бельгии, Франции, Австралии, Швейцарии, Бразилии и многих других стран. В толпе мелькали и очень известные лица. Взять хотя бы аргентинского миллиардера Эдуардо Эльштейна, одного из самых крупных южноамериканских инвесторов.

Родина хасидизма

Многие прилетели в Украину на два-три дня исключительно ради Баал Шем Това, но к упомянутым молодым людям в белых вязаных головных уборах это не относится. Они задержатся в нашей стране минимум до середины сентября. Их забавные шапочки — знак принадлежности к Бреславскому хасидскому двору. Это последователи правнука Баал Шем Това, сына его внучки Фейги, человека, которого называют рабби Нахман. Их учитель прожил на свете всего 38 лет (с 1772 по 1810 год), но успел создать учение, которое очень популярно.

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Туризм и погром. Почему паломничество хасидов в Умань стало источником конфликта, а не денег

Рабби Нахман обещал особые благословения каждому, кто проведет с ним праздник Рош ха-Шана ("Голова Года"). Фактически это Новый год по еврейскому календарю, в 2021-м он выпадает на 6 сентября. С него начинается череда иудейских праздников, которая закончится только 28 сентября. Бреславские хасиды стараются провести хотя бы часть этого времени в Умани, где похоронен рабби Нахман. Важнее всего для них находиться там именно в те двое суток, когда празднуется Рош ха-Шана. Этим и объясняется поток паломников, устремляющийся в Умань.

Еще при жизни Нахман пообещал, что примет в свои хасиды любого, кто к нему обратится, а если кто-то из последователей после смерти попадет в ад, рабби говорил, что выдернет его оттуда за пейсы.

[ + – ] Украина — родина хасидизма Фото: УНИАН

Так почему хасиды едут в Украину?

Украина — родина хасидизма. Помимо самого основателя и его правнука, здесь похоронено много лидеров разных хасидских дворов. Недалеко от Киева, например, почил Чернобыльский ребе, в Полтавской области — ребе Шнеур Залман из Ляд, автор чрезвычайно популярного среди современных евреев учения Хабад. К этим могилам стекается довольно много паломников. Однако пальму первенства по численности гостей давно и уверенно удерживает рабби Нахман. Очевидно, надежда на то, что, случись беда, праведник выдернет тебя из ада, — очень мощный мотиватор для путешествия в Украину.