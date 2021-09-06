В Україну за чудесами. Чому хасиди з усього світу щороку з'їжджаються в нашу країну

Хто такі хасиди і чому вони щороку приїжджають в Україну? Коли святкується Рош га-Шана — єврейський Новий рік? Чим важливі для хасидів Умань і Меджибіж? Чи правда, що Україна — батьківщина хасидизму? Фокус усе дізнався.

Десь о четвертій ранку 26 серпня до меморіального комплексу в Меджибожі (Хмельницька обл.) під'їхали два великі автобуси. Пасажирами були виключно чоловіки східного типажу у віці 20+ в однакових білих в'язаних головних уборах. Єдиною доступною мовою для більшості учасників цієї численної групи був іврит. Англійською — на достатньому рівні, щоб запитати дорогу, — говорили одиниці. До цього ще вночі прибували інші автобуси різних габаритів із різним контингентом: сім'ї з маленькими дітьми, жінки в асиметричних мішкуватих нарядах та з чалмами на головах, літні люди в елегантних та очевидно недешевих класичних костюмах. Публіка підібралася різношерста, проте в тому, що всі вони приїхали в Меджибіж з однією-єдиною метою, сумніватися не доводилося.

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Хасиди в Меджибожі

У Меджибожі похована людина, яку заведено називати Ізраель Баал Шем Тов. День його народження, 18 число місяця Елул за єврейським календарем, цьогоріч припав на 26 серпня за григоріанським літочисленням. Усі присутні прибули сюди, щоб відвідати могилу і висловити особисті прохання, сподіваючись, що заслуги великої людини збільшать шанси на позитивне вирішення їхніх питань у Небесному Суді.

[ + – ] Українською слово "хасиди" можна перекласти як "благочестиві" Фото: УНИАН

Засновник хасидизму та хранитель Доброго Імені

Ізраель — власна назва, а Баал Шем Тов — швидше позначення статусу. Дослівно воно перекладається як "господар / хранитель Доброго Імені". У цього позначення є два паралельні сенси. Перший досить простий і не потребує пояснень: людина з хорошою репутацією, відома своєю добротою. Другий складніший: людина, яка знає Ім'я Всевишнього і має право Ним користуватися. У стародавніх іудейських джерелах збереглися згадки про якесь Ім'я, яке вимовлялося під час храмових служб і розсовувало рамки реальності, роблячи неможливе можливим. Ізраель, похований в Меджибожі, вважається останньою людиною, яка володіла таємним знанням, що дозволяє користуватися Іменем, нікому не завдаючи шкоди.

[ + – ] Раббі Нахман обіцяв особливі благословення кожному, хто проведе з ним свято Рош га-Шана Фото: УНИАН

Баал Шем Тов народився в 1698 році в поселенні Окопи, яке тоді було частиною Подільського воєводства Речі Посполитої. З попереднім зберігачем Імені Адамом Баал Шемом, який жив у Відні та представленим до австрійського королівського двору, Ізраель ніколи не зустрічався.

Засновник хасидизму помер у 1760 році, але у його вчення досі тисячі послідовників

Незадовго до смерті Адам зайнявся пошуками наступника і вибір припав на 13-річного хлопчика із села Окопи. Яким саме чином таємне знання вдалося опосередковано передати "новобранцю", достеменно невідомо. Але про надприродні здібності, які почав проявляти Ізраель після смерті Адама, ширяться легенди.

Тепер уже важко сказати, які з них мають стосунок до реальності, а які — чиста вигадка. Але ось що відомо напевно — Ізраель Баал Шем Тов заснував нову течію в іудаїзмі. Його послідовники називають себе "хасидами". Українською це слово можна перекласти як "благочестиві". Згодом хасидизм розповсюдився далеко за межі Речі Посполитої, у нього з'явилося безліч відгалужень і лідерів із різними концепціями духовного зростання. Вони об'єднували своїх прихильників і створювали власні "хасидські двори".

[ + – ] Хасидам важливо потрапити на могилу Раббі Нахмана в ті дні, коли святкується Рош га-Шана Фото: Getty Images

Сучасний хасидизм неймовірно багатоликий і поширений по всьому світу. У день народження засновника течії на його могилу приїхали гості з Ізраїлю, Сполучених Штатів, Канади, Бельгії, Франції, Австралії, Швейцарії, Бразилії та багатьох інших країн. У натовпі майоріли і дуже відомі особи. Взяти хоча б аргентинського мільярдера Едуардо Ельштейна, одного з найбільших американських інвесторів.

Родина хасидизму

Більшість прилетіли в Україну на два-три дні виключно заради Баал Шем Това, але згаданих молодих людей у білих в'язаних головних уборах це не стосується. Вони затримаються в нашій країні мінімум до середини вересня. Їхні цікаві капелюшки — знак приналежності до Бреславського хасидського двору. Це послідовники правнука Баал Шем Това, сина його внучки Фейги, людини, яку називають Раббі Нахман. Їхній учитель прожив на світі всього 38 років (із 1772 по 1810 рік), але встиг створити вчення, яке дуже популярне.

Раббі Нахман обіцяв особливі благословення кожному, хто проведе з ним свято Рош га-Шана ("Голова Року"). Фактично це Новий рік за єврейським календарем, у 2021-му він припадає на 6 вересня. З нього починається низка іудейських свят, яка закінчиться тільки 28 вересня. Брацлавські хасиди намагаються провести хоча б частину цього часу в Умані, де похований Раббі Нахман. Найважливіше для них перебувати там саме в ті дві доби, коли святкується Рош га-Шана. Цим і пояснюється потік паломників, який спрямовується в Умань.

Ще за життя Нахман пообіцяв, що візьме у свої хасиди будь-кого, хто до нього звернеться, а якщо хтось із послідовників після смерті потрапить в пекло, Раббі говорив, що висмикне його звідти за пейси.

[ + – ] Україна — батьківщина хасидизму Фото: УНИАН

Так чому хасиди їдуть в Україну?

Україна — батьківщина хасидизму. Крім власне засновника та його правнука, тут поховані багато лідерів різних хасидських дворів. Недалеко від Києва, наприклад, спочив Чорнобильський ребе, у Полтавській області — ребе Шнеур Залман із Ляд, автор надзвичайно популярного серед сучасних євреїв вчення Хабад. До цих могил стікається досить багато паломників. Однак пальму першості за чисельністю гостей давно і впевнено утримує Раббі Нахман. Очевидно, надія на те, що, якщо щось трапиться біда, праведник висмикне тебе з пекла, — дуже потужний мотиватор для подорожі в Україну.