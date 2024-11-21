Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху і міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у військових злочинах, скоєних під час бойових дій у секторі Газа.

У четвер, 21 листопада, Палата попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду одноголосно видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта. Про це повідомляють у МКС.

Палата видала ордери на арешт Нетаньяху і Галланта, як повідомляють, "за злочини проти людяності" і "воєнні злочини", скоєні щонайменше в період із 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року.

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Зазначається, що ордери на арешт класифікуються як "секретні" з метою захисту свідків і забезпечення проведення розслідувань. Однак у МКС вирішили опублікувати цю інформацію, оскільки Палата попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду вважає, що в інтересах жертв та їхніх родин, щоб вони були обізнані про існування таких ордерів.

Палата порахувала, що обидві особи навмисно і свідомо позбавили цивільне населення в Газі продовольства, води, ліків, медичного приладдя, а також палива та електрики, перешкоджаючи в наданні гуманітарної допомоги, що, як наголошується, призвело до загибелі цивільних осіб, включно з дітьми, через недоїдання і зневоднення.

Тому, як повідомляється, Нетаньяху і Галлант несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин, що полягає у використанні голоду як методу ведення війни.

Крім того, обмежуючи надходження в Газу медичного приладдя і ліків, вони, за версією МКС, несуть відповідальність за заподіяння страждань дій особам, які потребують лікування. Лікарі, як ідеться в заяві, були змушені оперувати поранених і проводити ампутації, використовуючи неадекватні та небезпечні засоби для седації пацієнтів, завдаючи цим людям сильного болю і страждань.

Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявляв, що його країна готова припинити ведення бойових дій у Секторі Гази після досягнення кількох важливих цілей. За словами глави ізраїльського уряду, війна закінчиться, коли буде знищено ХАМАС, а додому повернуться всі заручники — як живі, так і загиблі.

У січні прем'єр-міністр запевнив, що на території Сектора ЦАХАЛ бореться з терористами ХАМАС, а не з палестинським населенням, і робить це в повній відповідності з міжнародним правом.

Військова операція Ізраїлю завдала набагато більшої шкоди угрупованню ХАМАС, ніж передбачали офіційні особи США. У військовому плані країна домоглася всього, чого могла.