Ізраїль завдав набагато більшої шкоди ХАМАС, ніж передбачали США, — The Times

Головну мету Ізраїлю, що залишилася, як вважають американські чиновники, не може бути досягнуто військовим шляхом.

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Військова операція Ізраїлю завдала набагато більшої шкоди угрупованню ХАМАС, ніж передбачали офіційні особи США, коли війна розпочалася в жовтні минулого року. Про це пише американське видання The Times.

Ізраїльські сили тепер можуть вільно переміщатися по всьому сектору Гази, заявили чиновники, а ЦАХАЛ убив або захопив приблизно 14 000 бійців ХАМАС у секторі Гази, включно з головними лідерами.

За словами високопоставлених американських чиновників, Ізраїль домігся всього, чого міг у військовому відношенні в Газі, і заявляють, що ймовірність повного знищення угруповання ХАМАС мізерна.

Як зазначили нинішні та колишні американські й ізраїльські чиновники, одна з головних цілей Ізраїлю, що залишилися, — повернення приблизно 115 живих і мертвих заручників, яких усе ще утримують у Газі, — не може бути досягнута воєнним шляхом, а лише переговорами. Угода про припинення вогню, що передбачає повернення заручників, також відповідає найкращим інтересам Ізраїлю.

Американські чиновники кажуть, що для того, щоб ХАМАС погодився звільнити заручників, критично важливо мати стимули для угруповання залишатися осторонь після укладення угоди про припинення вогню. Найбільшим стимулом, за словами американських чиновників, є осмислений шлях до незалежної палестинської держави.

Якщо припинення вогню дійсно відбудеться, ХАМАС боротиметься за відновлення своїх сил. Йому доведеться переозброюватися за рахунок скорочення потоку зброї з Ірану, кажуть аналітики та офіційні особи, і йому доведеться почати, можливо, складний процес вербування бійців із стомленого війною палестинського населення.

В очах американських аналітиків останні військові операції Ізраїлю були чимось на кшталт стратегії Whac-a-Mole ("вдар крота") і вони скептично ставляться до того, що цей підхід дасть вирішальні результати. Щоб не допустити нападу на своїх бійців, ХАМАС закликав їх ховатися у своїй великій мережі тунелів під Газою або серед мирних жителів. Від самого початку війни основною стратегією ХАМАС було виживання, і це не змінилося, заявили американські чиновники.

Для ХАМАСу виживання — це вже перемога

Відставний генерал-майор Яаков Амідрор, який обіймав посаду радника з національної безпеки прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, відкинув ідею про те, що Ізраїль більше нічого не зможе домогтися в Газі за допомогою сили.

"Досягнення Ізраїлю в Газі вражають, але вони далекі від того, чого слід було б досягти. Якщо Ізраїль евакуює свої сили зараз, протягом року ХАМАС знову стане сильним", — сказав він, підкресливши, що припинення війни на цьому етапі стане катастрофою для Ізраїлю.

Він додав, що необхідні ще два-три місяці інтенсивних боїв у центральній і південній частині Гази. Після цієї фази Ізраїль може перейти до проведення розвідувальних рейдів і ударів протягом приблизно року, щоб знищити бійців ХАМАС, що залишилися, та інфраструктуру озброєнь, перш ніж дозволити іншій стороні перебрати на себе управління сектором.

Для ХАМАСу просто виживання — це вже перемога, — сказала колишній високопоставлений чиновник Пентагону з політики на Близькому Сході Дана Строул.

"Вони продовжать відновлюватися і з'являтися після того, як Армія оборони Ізраїлю заявить, що вони очистили територію...", — вважає вона.

Зі свого боку колишній високопоставлений співробітник ЦРУ, який служив на Близькому Сході Ральф Гофф зазначив, що ХАМАС значною мірою виснажений, але не знищений, і ізраїльтяни, можливо, ніколи не доб'ються його повного знищення.

Офіційні ж особи США вважають, що Ізраїль домігся значущої військової перемоги. ХАМАС більше не здатний планувати або здійснювати масштабні атаки, а його здатність здійснювати менші терористичні атаки на Ізраїль перебуває під питанням, кажуть вони.

За словами американських та інших західних чиновників, найбільшою невідомістю як для Ізраїлю, так і для палестинців є те, хто прийде після ХАМАС.

Нагадаємо, у серпні ХАМАС обрав своїм новим лідером 61-річного Ях'ю Сінвара, який вважався другою за впливовістю фігурою в угрупованні після вже ліквідованого Ісмаїла Ханії.

Фокус писав, що Пентагон направив авіаносець USS Abraham Lincoln на Близький Схід для захисту Ізраїлю. На його борту перебувають винищувачі F-35 і F/A-18 Hornet.