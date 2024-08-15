Израиль нанес гораздо больший ущерб ХАМАС, чем предсказывали США, — The Times

Главная оставшаяся цель Израиля, как считают американские чиновники, не может быть достигнута военным путем.

Related video

Военная операция Израиля нанесла гораздо больший ущерб группировке ХАМАС, чем предсказывали официальные лица США, когда война началась в октябре прошлого года. Об этом пишет американское издание The Times.

Израильские силы теперь могут свободно перемещаться по всему сектору Газы, заявили чиновники, а ЦАХАЛ убил или захватил около 14 000 бойцов ХАМАС в секторе Газы, включая главных лидеров.

По словам высокопоставленных американских чиновников, Израиль добился всего, чего мог в военном отношении в Газе, и заявляют, что вероятность полного уничтожения группировки ХАМАС ничтожна.

Как отметили нынешние и бывшие американские и израильские чиновники, одна из главных оставшихся целей Израиля — возвращение примерно 115 живых и мертвых заложников, все еще удерживаемых в Газе, не может быть достигнута военным путем, а лишь переговорами. Соглашение о прекращении огня, предусматривающее возвращение заложников, также отвечает наилучшим интересам Израиля.

Американские чиновники говорят, что для того, чтобы ХАМАС согласился освободить заложников, критически важно иметь стимулы для группировки оставаться в стороне после заключения соглашения о прекращении огня. Самым большим стимулом, по словам американских чиновников, является осмысленный путь к независимому палестинскому государству.

Если прекращение огня действительно произойдет, ХАМАС будет бороться за восстановление своих сил. Ему придется перевооружаться за счет сократившегося потока оружия из Ирана, говорят аналитики и официальные лица, и ему придется начать, возможно, сложный процесс вербовки бойцов из утомленного войной палестинского населения.

В глазах американских аналитиков последние военные операции Израиля были чем-то вроде стратегии Whac-a-Mole ("ударь крота") и они скептически относятся к тому, что этот подход даст решающие результаты. Чтобы не допустить нападения на своих бойцов, ХАМАС призвал их прятаться в своей обширной сети туннелей под Газой или среди мирных жителей. С самого начала войны основной стратегией ХАМАС было выживание, и это не изменилось, заявили американские чиновники.

Для ХАМАСа выживание — это уже победа

Отставной генерал-майор Яаков Амидрор, занимавший пост советника по национальной безопасности премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, отверг идею о том, что Израиль больше ничего не сможет добиться в Газе с помощью силы.

"Достижения Израиля в Газе впечатляют, но они далеки от того, чего следовало бы достичь. Если Израиль эвакуирует свои силы сейчас, в течение года ХАМАС снова станет сильным", — сказал он, подчеркнув, что прекращение войны на данном этапе станет катастрофой для Израиля.

Он добавил, что необходимы еще два-три месяца интенсивных боев в центральной и южной части Газы. После этой фазы Израиль может перейти к проведению разведывательных рейдов и ударов в течение примерно года, чтобы уничтожить оставшихся бойцов ХАМАС и инфраструктуру вооружений, прежде чем позволить другой стороне взять на себя управление сектором.

Для ХАМАСа просто выживание — это уже победа, — сказала бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по политике на Ближнем Востоке Дана Строул.

"Они продолжат восстанавливаться и появляться после того, как Армия обороны Израиля заявит, что они очистили территорию…", — считает она.

В свою очередь бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке Ральф Гофф отметил, что ХАМАС в значительной степени истощен, но не уничтожен, и израильтяне, возможно, никогда не добьются его полного уничтожения.

Официальные же лица США считают, что Израиль добился значимой военной победы. ХАМАС больше не способен планировать или осуществлять масштабные атаки, а его способность осуществлять меньшие террористические атаки на Израиль находится под вопросом, говорят они.

По словам американских и других западных чиновников, самой большой неизвестностью как для Израиля, так и для палестинцев является то, кто придет после ХАМАС.

Напомним, в августе ХАМАС избрало своим новым лидером 61-летнего Яхью Синвара, который считался второй по влиятельности фигурой в группировке после уже ликвидированного Исмаила Хании.

Фокус писал, что Пентагон направил авианосец USS Abraham Lincoln на Ближний Восток для защиты Израиля. На его борту находятся истребители F-35 и F/A-18 Hornet.