Боевики ХАМАС выбрали себе нового лидера: кто он такой (фото)

Журналисты уточнили, что сейчас Синвар скрывается в Газе.

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Террористическая группировка ХАМАС избрала своим новым лидером Яхью Синвара вместо Исмаила Хании, которого убили в Тегеране. Об этом сообщил The Times of Israel.

"Синвар был избран Советом Шуры ХАМАС, состоящим из 50 человек, консультативным органом, в состав которого входят должностные лица, избранные членами ХАМАС в четырех отделениях: Газа, Западный берег реки Иордан, диаспора и заключенные службы безопасности в израильских тюрьмах", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что сейчас Синвар скрывается в Газе.

"Охота на Синвара не прекратится, пока мы не поймаем его, живым или мертвым", — заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Что известно о Яхья Синваре

61-летний Синвар был одним из соучредителей аппарата безопасности ХАМАСа, его считали второй по влиятельности фигурой в группировке после Исмаила Гании.

С 2017 года Синвар был лидером группировки ХАМАС в Секторе Газа.

Яхья Синвар Фото: Associated Press

Синвар считается организатором вторжения и обстрела юга Израиля, которое состоялось 7 октября 2023 года. В результате тех событий было убито около 1200 человек и еще 251 — взят в заложники. Это привело к войне, которая продолжается в Газе. ХАМАС открыто стремится уничтожить Израиль.

В феврале 2024 года ЦАХАЛ опубликовал видео, снятое 10 октября, на котором Синвар идет через туннель в Газе с несколькими членами своей семьи.

Напомним, 31 июля руководитель политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране.

1 августа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи издал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.