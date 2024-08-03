Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС и 4 бойцов "Исламского джихада", — Reuters

От авиаударов ЦАХАЛА, как пишет агентство, погибли девять боевиков движения ХАМАС, включая местного командира.

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В субботу, 3 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла два авиаудара по району шейх Радуан в Газе. Об этом пишет Reuters.

Израильские военные заявили, что первый из двух авиаударов на Западном берегу был нанесен по автомобилю в городе недалеко от Тулькарма. Целью удара была ячейка боевиков, которая, по их словам, направлялась для совершения нападения.

ХАМАС заявил, что один из убитых был командиром бригады "Тулькарм", в то же время союзная группировка "Исламский джихад" заявила, что четверо мужчин, погибших в результате удара, были ее бойцами.

Несколько часов спустя, как пишет агентство, ссылаясь на заявление израильских военных, в этом районе был нанесен второй авиаудар, направленный против другой группы боевиков.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что в результате этого удара погибли четыре человека, а ХАМАС заявил, что все девять человек, погибших в результате двух израильских атак на Западном берегу, были боевиками.

Кроме того, ХАМАС заявляет, что в школе, по которой был нанесен удар, укрывались перемещенные лица, а представители ЦАХАЛ утверждают, что школа использовалась как командный центр, где укрывались и тренировались боевики, и производилось оружие.

Напомним, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, который был в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана, погиб в результате якобы израильского удара управляемой ракетой. Позже стало известно, что взрывчатка была заложена в гостевом доме задолго до появления в нем главы палестинской исламистской группировки.

После этого Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи издал приказ нанести прямой удар по Израилю.

Армия обороны Израиля 1 августа заявила о ликвидации в секторе Газы одного из лидеров террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Он умер в результате атаки на Хан-Юнис, что на юге сектора Газы, еще 13 июля. Вместе с главой военного крыла ХАМАС было ликвидировано и его "правую руку" Рафа Саламе.