Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС і 4 бійців "Ісламського джихаду", — Reuters

Від авіаударів ЦАХАЛА, як пише агентство, загинули дев'ять бойовиків руху ХАМАС, включно з місцевим командиром.

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У суботу, 3 серпня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала двох авіаударів по району шейх Радуан у Газі. Про це пише Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що перший із двох авіаударів на Західному березі було завдано по автомобілю в місті недалеко від Тулькарма. Метою удару був осередок бойовиків, який, за їхніми словами, прямував для здійснення нападу.

ХАМАС заявив, що один із убитих був командиром бригади "Тулькарм", водночас союзне угруповання "Ісламський джихад" заявило, що четверо чоловіків, загиблих унаслідок удару, були його бійцями.

Кілька годин потому, як пише агентство, посилаючись на заяву ізраїльських військових, у цьому районі було завдано другого авіаудару, спрямованого проти іншої групи бойовиків.

Палестинське інформаційне агентство WAFA повідомило, що внаслідок цього удару загинуло четверо людей, а ХАМАС заявив, що всі дев'ятеро людей, які загинули внаслідок двох ізраїльських атак на Західному березі, були бойовиками.

Крім того, ХАМАС заявляє, що в школі, по якій було завдано удару, ховалися переміщені особи, а представники ЦАХАЛ стверджують, що школу використовували як командний центр, де ховалися й тренувалися бойовики та виготовляли зброю.

Нагадаємо, глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія, який був у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану, загинув унаслідок нібито ізраїльського удару керованою ракетою. Пізніше стало відомо, що вибухівку було закладено в гостьовому будинку задовго до появи в ньому глави палестинського ісламістського угруповання.

Після цього Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї видав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю 1 серпня заявила про ліквідацію в секторі Гази одного з лідерів терористичного угруповання ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Він помер унаслідок атаки на Хан-Юніс, що на півдні сектора Гази, ще 13 липня. Разом із очільником військового крила ХАМАС було ліквідовано і його "праву руку" Рафа Саламе.