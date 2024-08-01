"Бен Ладен з Гази": ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командира бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа

Ліквідований бойовик особисто причетний до підготовки багатьох терактів та атак на Ізраїль та був одним з організаторів нападу 7 жовтня 2023 року.

Related video

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію у секторі Гази одного з лідерів терористичного угрупування ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Про це пресслужба ЦАХАЛ повідомила у соцмережі X.

Після тривалого вивчення розвідданих військові Ізраїлю офіційно підтвердили вбивство Дейфа.

"Тепер ми можемо підтвердити: Мохаммед Дейф був ліквідований", – йдеться у заяві.

За інформацією видання "Едіот ахронот", раніше Дейф вже пережив сім замахів на життя. Він помер в результаті атаки на Хан-Юніс, що на півдні сектору Гази, ще 13 липня. Разом із главою військового крила ХАМАС було ліквідовано і його "праву руку" Рафа Саламе.

Своєю чергою ізраїльський військовий аналітик та редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін повідомив у Telegram, що Мухаммад Дейф командував усіма бойовиками організації ХАМАС. Він особисто причетний до підготовки багатьох терактів та атак на Ізраїль, воював проти єврейської держави понад 20 років і був одним із найнебезпечніших терористів.

"Фактично другий номер в ієрархії ХАМАСу в секторі Гази. Нагадаю, що ізраїльська влада віддала наказ на ліквідацію всіх лідерів ХАМАСу, включно з найтоповішими, без винятків. Вже більш ніж половина цього списку знищена", — написав Левін.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант в соцмережі Х повідомив, що ліквідація "головного вбивці" Дейфа, якого назвав "Бен Ладеном з Гази" — "великий крок" на шляху до викорінення терористичного угруповання ХАМАС як військової та урядової організації та до досягнення поставлених Ізраїлем цілей війни. Він показав, як викреслює Мухаммада Дейфа з ізраїльського списку на знищення.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант викреслює Мухаммада Дейфа зі списку Фото: x.com/yoavgallant

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант попередив Ліван і "Хезболлу", що ізраїльські військові можуть переключитися з головних зусиль на півдні на головні зусилля на півночі. Своєю чергою Іран в ООН пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" в разі, якщо ЦАХАЛ атакуватиме Ліван.