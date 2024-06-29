Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" в разі атаки на Ліван

Американська розвідка вважає, що така війна може спалахнути найближчими тижнями, а європейські джерела не виключають такого варіанту вже найближчими днями.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 24 червня заявив, що після закінчення наземної операції ЦАХАЛу в секторі Газа, новим полем битви може стати Ліван, де дислокуються бойовики організації "Хезболла". У відповідь Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" в разі, якщо єврейська держава зважиться атакувати Ліван. Про це 29 в мережі X повідомила дипломатична місія Ірану в ООН.

"Хоча Іран вважає пропаганду сіоністського режиму про намір атакувати Ліван психологічною війною, але якщо він все ж таки вдасться до повномасштабної військової агресії, за нею послідує війна на знищення. Будуть відкриті всі опції, включно з повним залученням усіх сил опору", — ідеться в публікації.

Як пише видання Politico, за інформацією американської розвідки, масштабний конфлікт між державами може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо ізраїльська сторона і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.

Європейські ж джерела не виключають початку збройного протистояння вже найближчими днями.

"Угода перебуває на стадії напружених переговорів, і офіційні особи США не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС погодяться на угоду", — зазначено в матеріалі.

Про можливу критичну ескалацію в регіоні свідчить ще той факт, що уряди низки країн закликали своїх громадян утримуватися від поїздок до Лівану або ж залишити цю країну. Серед них — Канада, Кувейт, Німеччина, Нідерланди, Саудівська Аравія, Північна Македонія, Росія, США, Ірландія, Йорданія, Йорданія та Австралія.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наголосив, що ізраїльський уряд вважає за краще знайти дипломатичне розв'язання конфлікту з базованим у Лівані терористичним угрупованням "Хезболла". При цьому він додав, що ізраїльські сили здатні "повернути Ліван у кам'яний вік".

"Ми не хочемо втручатися у війну, тому що це не вигідно Ізраїлю. У нас є можливість повернути Ліван до кам'яного віку, але ми не хочемо цього робити", — заявив Галант у Вашингтоні.

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Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні стурбовані можливістю великої кампанії ЦАХАЛ на території Лівану. Зазначалося що США активно працюють, щоб "зменшити ймовірність пожежі" на Близькому Сході.