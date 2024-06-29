Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае атаки на Ливан

Американская разведка считает, что такая война может вспыхнуть в ближайшие недели, а европейские источники не исключают такого варианта уже в ближайшие дни.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 июня заявил, что после окончания наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, новым поле битвы может стать Ливан, где дислоцируются боевики организации "Хезболла". В ответ Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае, если еврейское государство решится атаковать Ливан. Об этом 29 в сети X сообщила дипломатическая миссия Ирана в ООН.

"Хотя Иран считает пропаганду сионистского режима о намерении атаковать Ливан психологической войной, но если он все же предпримет полномасштабную военную агрессию, за ней последует война на уничтожение. Будут открыты все опции, включая полное вовлечение всех сил сопротивления", — говорится в публикации.

Как пишет издание Politico, по информации американской разведки, масштабный конфликт между государствами может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если израильская сторона и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Европейские же источники не исключают начала вооруженного противостояния уже в ближайшие дни.

"Соглашение находится на стадии напряженных переговоров, и официальные лица США не уверены, что Израиль и ХАМАС согласятся на сделку", — отмечено в материале.

О возможной критической эскалации в регионе свидетельствует еще тот факт, что правительства ряда стран призвали своих граждан воздерживаться от поездок в Ливан или же покинуть эту страну. Среди них — Канада, Кувейт, Германия, Нидерланды, Саудовская Аравия, Северная Македония, Россия, США, Ирландия, Иордания и Австралия.

Между тем министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что израильское правительство предпочитает найти дипломатическое решение конфликта с базирующейся в Ливане террористической группировкой "Хезболла". При этом он добавил, что израильские силы способны "вернуть Ливан в каменный век".

"Мы не хотим вмешиваться в войну, потому что это не выгодно Израилю. У нас есть возможность вернуть Ливан к каменному веку, но мы не хотим этого делать", — заявил Галант в Вашингтоне.

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Ранее сообщалось, что в Вашингтоне обеспокоены возможностью большой кампании ЦАХАЛ на территории Ливана. Отмечалось что США активно работают, чтобы "уменьшить вероятность пожара" на Ближнем Востоке.