Готовили годами: США обеспокоены вероятной войной Израиля против Ливана, — CBS News

Из-за все большего количества ракетных двусторонних ударов американские чиновники обеспокоены, что Армия обороны Израиля начнет большую кампанию против "Хезболлы".

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На фоне боевых действий в секторе Газа в Израиле обостряется ситуация на границе с Ливаном. Там действуют боевики "Хезболлы", которых поддерживает Иран. США обеспокоены, что может открыться новый фронт. Об этом сообщает CBS News.

Ракетный шквал между Израилем и Ливаном вызывает все большее беспокойство официальных лиц в США. Эскалация может перерасти в более широкий конфликт с "Хезболлой". В издании заявляют, что с 7 октября Штаты активно работают, чтобы "уменьшить вероятность пожара". Вовлечение Израиля в широкую войну с "Хезболлой" может потребовать больше военных поставок со стороны США.

Амос Хохштайн, главный дипломатический советник президента Байдена, в понедельник отправляется в Израиль, чтобы работать над деэскалацией конфликта, по словам одного из чиновников. Недавние более глубокие удары Израиля в Вашингтоне трактуют как возможную подготовку к широкомасштабному наступлению Армии обороны Израиля в Ливан. Официальные лица опасаются, что они не смогут завершить войну без американской поддержки.

К тому же "Хезболла" может нанести огромное количество ракетных ударов по израильской территории, что может привести к непредсказуемым последствиям. Израиль могут принудить к ответу. Между Иерусалимом и Ливаном должны состояться переговоры о прекращении огня, считает Вашингтон.

"Должно быть соглашение, которое позволит израильтянам вернуться в свои дома на севере с гарантиями безопасности, что это не будет 6 октября "Хезболла"... Которая сидит прямо на синей линии", — заявил один из собеседников.

В отличие от внезапной атаки ХАМАС в октябре, война с "Хезболлой" в Ливане является тем, над чем израильские военные размышляли годами. Уже сейчас на севере проходят учения одной из бригад, которой будет недостаточно для крупных боевых действий.

Напомним, 13 июня Ливан запустил по Израилю более 100 ракет. В ответ АОИ нанесла удары по целям "Хезболлы".

8 июня стало известно, что бойцы Израиля освободили из плена боевиков ХАМАС 26-летнюю Ноа Аграмани и еще трех заложников. Их всех захватили 7 октября.