Ливан выпустил по Израилю более 100 ракет: ЦАХАЛ в ответ атаковал объекты "Хезболлы"

По данным армии Израиля, средства ПВО сбили большую часть ракет, а остальные попали в несколько районов на севере Израиля, что вызвало пожары по меньшей мере в 15 местах.

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С территории Ливана по Израилю 13 июня было выпущено более 100 ракет и несколько беспилотников. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ атаковала инфраструктуру "Хезболлы". Об этом информирует издание The Times of Israel.

В частности в армии обороны Израиля отметили, что во время атаки Ливан выпустил около 40 ракет в сторону Голанских высот и Галилеи. Средства противовоздушной обороны сбили большую часть ракет, а другие попали в несколько районов на севере Израиля, что привело к пожарам по меньшей мере в 15 местах.

Кроме того, было обнаружено "семь подозрительных воздушных целей", скорее всего, беспилотников, которые пересекали воздушное пространство Израиля из Ливана. Из них четыре были перехвачены.

Журналисты сообщили, что во время атаки двое 20-летних мужчин получили легкие осколочные ранения в городе Кацрин на Голанских высотах. Впоследствии представители "Хезболлы" взяли на себя ответственность за атаку, заявив, что целями удара были несколько военных баз.

Как на атаку ответил Израиль

Истребители ЦАИАЛа нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Дейр-Серьяне на юге Ливана. При этом во время атаки три "подозрительные воздушные цели", видимо, беспилотники, уничтожили средства ПВО над Голанскими высотами.

Впоследствии появилась информация, что двое солдат ЦАХАЛа получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате обстрела противотанковой управляемой ракетой со стороны Ливана.

8 июня стало известно, что бойцы Израиля освободили из плена боевиков ХАМАС 26-летнюю Ноа Аграмани и еще трех заложников. Видео с девушкой стало вирусным, появившись в соцсетях фактически сразу после теракта 7 октября.

К тому же 13 июня в соцсетях появилось видео, демонстрирующее, как израильские солдаты используют требушет для запуска зажигательных устройств по Ливану.