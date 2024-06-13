Ліван випустив по Ізраїлю понад 100 ракет: ЦАХАЛ у відповідь атакував об'єкти "Хезболли"

За даними армії Ізраїлю, засоби ППО збили більшу частину ракет, а решта влучила в кілька районів на півночі Ізраїлю, що спричинило пожежі щонайменше в 15 місцях.

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З території Лівану по Ізраїлю 13 червня було випущено понад 100 ракет та декілька безпілотників. Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь атакувала інфраструктуру "Хезболли". Про це інформує видання The Times of Israel.

Зокрема в армії оборони Ізраїлю зазначили, що під час атаки Ліван випустив близько 40 ракет у бік Голанських висот і Галілеї. Засоби протиповітряної оборони збили більшу частину ракет, а інші влучили в кілька районів на півночі Ізраїлю, що призвело до пожеж щонайменше в 15 місцях.

Крім того, було виявлено "сім підозрілих повітряних цілей", швидше за все, безпілотників, які перетинали повітряний простір Ізраїлю з Лівану. З них чотири було перехоплено.

Журналісти повідомили, що під час атаки двоє 20-річних чоловіків отримали легкі осколкові поранення в місті Кацрін на Голанських висотах. Згодом представники "Хезболли" взяли на себе відповідальність за атаку, заявивши, що цілями удару були кілька військових баз.

Як на атаку відповів Ізраїль

Винищувачі ЦАЇАЛу завдали удару по інфраструктурі "Хезболли" в Дейр-Сер’яні на півдні Лівану. При цьому під час атаки три "підозрілі повітряні цілі", мабуть, безпілотники, знищили засоби ППО над Голанськими висотами.

Згодом з'явилася інформація, що двоє солдатів ЦАХАЛу отримали поранення легкого та середнього ступеня тяжкості внаслідок обстрілу протитанковою керованою ракетою з боку Лівану.

8 червня стало відомо, що бійці Ізраїлю звільнили з полону бойовиків ХАМАС 26-річну Ноа Аграмані та ще трьох заручників. Відео з дівчиною стало вірусним, з'явившись у соцмережах фактично одразу після теракту 7 жовтня.

До того ж 13 червня у соцмережах з'явилося відео, що демонструє, як ізраїльські солдати використовують требушет для запуску запалювальних пристроїв по Лівану.