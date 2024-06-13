Требушети і лучники: відео ізраїльських військових із середньовічною зброєю стало вірусним

Ізраїльські резервісти показали, як використовують зброю, придуману століття тому, на кордоні з Ліваном.

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У соцмережах з'явилося відео, що демонструє, як ізраїльські солдати використовують требушет для запуску запалювальних пристроїв по Лівану. А після з'явилося відео того, як ЦАХАЛ використовує луки із запальними стрілами. Обидва ролики стали вірусними. Про це пише Times оf Israel.

Журналісти пояснюють, що прикордонна зона з Ліваном вкрита густою рослинністю, що є проблемою для ізраїльських сил, дислокованих у цьому районі.

Середньовічні знаряддя в Ізраїлі

Підпалюючи чагарник, армія Ізраїлю покращує видимість і солдатам простіше виявити терористів "Хезболли", які постійно атакують і обстрілюють ізраїльські міста і мирних громадян. І вони часто намагаються проникнути в Ізраїль або здійснити інші напади.

Окрім требушету, який зібрали резервісти, виявилося, що вони також використовують луки із запальними стрілами.

Утім, військовий журналіст Ігаль Левін зазначив, що використання требушетів і луків не є ноу-хау ізраїльтян. Сирійські повстанці, які воюють проти військ Асада, також використовують требушети і вельми ефективно.

Що таке требушет

Требушет, або требюше — середньовічна машина для облоги міст. Вважається, що вперше їх збудували в Китаї. Потім требушети активно використовували європейські армії до появи першої артилерії.

Останнє відоме використання требушета в бойових діях було 1521 року, коли Кортес у битві з ацтеками через дефіцит пороху наказав побудувати требушет для метання каміння. Але в підсумку требушет розвалився, коли на нього впав один зі снарядів.

Нагадаємо, середньовічну катапульту зібрали й учасники "Революції гідності" 2014 року, щоб метати каміння в "Беркут".