Требушеты и лучники: видео израильских военных со средневековым оружием стало вирусным

Израильские резервисты показали, как используют оружие, придуманное века назад, на границе с Ливаном.

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В соцсетях появилось видео, демонстрирующее, как израильские солдаты используют требушет для запуска зажигательных устройств по Ливану. А после появилось видео того, как ЦАХАЛ использует луки с зажигательными стрелами. Оба ролика стали вирусными. Об этом пишет Times оf Israel.

Журналисты поясняют, что приграничная зона с Ливаном покрыта густой растительностью, что представляет собой проблему для израильских сил, дислоцированных в этом районе.

Средневековые орудия в Израиле

Поджигая кустарник, армия Израиля улучшает видимость и солдатам проще выявить террористов "Хезболлы", которые постоянно атакуют и обстреливают израильские города и мирных граждан. И они часто пытаются проникнуть в Израиль или совершить другие нападения.

Кроме требушета, который собрали резервисты, оказалось, что они также используют луки с зажигательными стрелами.

Впрочем, военный журналист Игаль Левин отметил, что использование требушетов и луков не является ноу-хау израильтян. Сирийские повстанцы, которые сражаются против войск Асада, также используют требушеты и весьма эффективно.

Что такое требушет

Требушет, или требюше — средневековая метательная машина для осады городов. Считается, что впервые их построили в Китае. Потом требушеты активно использовались европейскими армиями до появления первой артиллерии.

Последнее известное использование требушета в боевых действиях было в 1521 году, когда Кортес в сражении с ацтеками из-за дефицита пороха приказал построить требушет для метания камней. Но в итоге требушет развалился, когда на него рухнул один из снарядов.

Напомним, средневековую катапульту собрали и участники "Революции достоинства" в 2014 году, чтобы метать камни в "Беркут".