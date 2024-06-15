Готували роками: США занепокоєні ймовірною війною Ізраїля проти Лівану, – CBS News

Через всю більшу кількість ракетних двосторонніх ударів американські чиновники занепокоєні, що Армія оборони Ізраїлю почне велику кампанію проти "Хезболли".

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На тлі бойових дій в секторі Газа в Ізраїлі загострюється ситуація на кордоні з Ліваном. Там діють бойовики "Хезболли", яких підтримує Іран. США занепокоєні, що може відкритися новий фронт. Про це повідомляє CBS News.

Ракетний шквал між Ізраїлем та Ліваном викликає дедалі більше занепокоєння офіційних осіб у США. Ескалація може перерости у ширший конфлікт з "Хезболлою". У виданні заявляють, що з 7 жовтня Штати активно працюють, щоб "зменшити ймовірність пожежі". Залучення Ізраїлю в широку війну з "Хезболлою" може потребувати більше військових постачань з боку США.

Амос Хохштайн, головний дипломатичний радник президента Байдена, в понеділок вирушає до Ізраїлю, щоб працювати над деескалацією конфлікту, за словами одного з чиновників. Нещодавні глибші удари Ізраїлю у Вашингтоні трактують як можливу підготовку до широкомасштабного наступу Армії оборони Ізраїлю в Ліван. Офіційні особи побоюються, що вони не зможуть завершити війну без американської підтримки.

До того ж "Хезболла" може завдати величезну кількість ракетних ударів по ізраїльській території, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Ізраїль можуть примусити до відповіді. Між Єрусалимом та Ліваном мають відбутися переговори про припинення вогню, вважає Вашингтон.

"Має бути угода, яка дозволить ізраїльтянам повернутися до своїх домівок на півночі з гарантіями безпеки, що це не буде 6 жовтня "Хезболла"… Яка сидить прямо на синій лінії", — заявив один зі співрозмовників.

На відміну від раптової атаки ХАМАС у жовтні, війна з "Хезболлою" в Лівані є тим, над чим ізраїльські військові розмірковували роками. Вже зараз на півночі відбуваються навчання однієї з бригади, якої буде недостатньо для великих бойових дій.

Нагадаємо, 13 червня Ліван запустив по Ізраїлю понад 100 ракет. У відповідь АОІ завдала ударів по цілях "Хезболли".

8 червня стало відомо, що бійці Ізраїлю звільнили з полону бойовиків ХАМАС 26-річну Ноа Аграмані та ще трьох заручників. Їх всіх захопили 7 жовтня.